Direnişin birinci ayında Topağacı Mahallesi nöbette

İstanbul Ümraniye ilçesinde yer alan Topağacı Mahallesi, direnişin 30. gününde nöbete başladı.

Mahalle, Mart 2024’te “rezerv yapı” alanı ilân edildi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 174 binanın yıkılması, yerine ise “109 bin 518 metrekare satılabilir alana sahip 1174 konut ve ticari alan inşa edilmesi” öngörülüyor.

Evlerinden çıkmak istemeyen bazı yurttaşların 24 Temmuz 2025 sabahının erken saatlerinde; elektrik, su ve doğalgazı kolluk kuvvetleri eşliğinde kesildi.

“Topağacı Mahallesi Direniyor” diyerek 24 Temmuz’dan sonra bir araya gelen mahalleli, barınma haklarını savunmak için toplantı ve eylemler düzenleyerek direnmeye başladı. 11 Ağustos sabahı erken saatlerde, çevik kuvvet polislerinin de yanlarında olduğu iş makineleri ile 10 boş bina daha yıkıldı. Bu gelişmeden sonra mahalleli, 16 Ağustos’ta “Topağacı Mahallesi Barınma Hakkı Bürosu” açıp direnişi buradan yürütmeye başladı.

Topağacı’nda kentsel dönüşüm: Usulsüz imza, polis müdahalesi ve altyapı kesintileri

Mahalleye sevk edilen çevik kuvvet polisleri eşliğinde 21 Ağustos günü, tüm konutların altyapısı kesildi, gözaltılar gerçekleştirildi.

Belediye tarafından muhatap alınmak isteyen ve adil bir süreç yürütülmesini talep eden mahalleli direnişini “#TopağacıDireniyor, karanlığı aydınlatıyor” diyerek sürdürüyor.

2 Eylül’deki toplantıya çağrı

Mahalleli, son olarak 2 Eylül'de "Kentsel Dönüşüm ve Rezerv Alan Evlerimizi Mahallemizi Nasıl Etkileyecek?" başlıklı toplantılarına çağrıda bulundu.

2 Eylül'de "Kentsel Dönüşüm ve Rezerv Alan Evlerimizi Mahallemizi Nasıl Etkileyecek?" konulu toplantımızda buluşuyoruz!



Tüm Ümraniyeliler davetlidir.



🕓 2 Eylül Salı 20.00

📍Gül 2 Düğün Salonu, Kazım Karabekir, Adem Yavuz Cd. No:150 Ümraniye/İstanbul pic.twitter.com/cRUyuEfa6d — Topağacı Mahallesi (@topagacimahalle) August 23, 2025

Altyapı hizmetleri olmadan barınma hakkı mücadelesine devam eden mahalleli, sürecin şeffaf yürütülmesini talep ederek şöyle diyor:

"Barınma hakkımızı istiyoruz. Elektrik su ve doğalgazımız yok. Gaziosmanpaşa'da 12 yıldır evler yapılmamış. İsmet diyor ki ‘her şey şeffaf’. Hiçbir şey şeffaf değil. 40 yıldır bu mahallede yaşıyorum, demek ki birilerinin rantı için birileri evinden oluyormuş."

“Rantsal” dönüşüm olarak adlandırdıkları sürece karşı olan halk “Kentsel dönüşüme karşı değiliz, burada muhatap arıyoruz. Karşımızda muhatap yok! 8 bin değil 20 bin lira verecek, insanlar ev bulabilecek. Bir evde üç-beş kişi çalışmazsa yaşayamıyor. Bizim muhatabımız emniyet güçleri değil; belediye başkanı, çevre şehircilik bakanı,” ifadelerini de sözlerine ekliyor.

Talepler

#Duyİsmet etiketiyle Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a seslenen mahallenin talepleri şöyle:

Ümraniye Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı bizi muhatap alsın.

Tapulu parsellerimizden onlara rant, bize borç düşmesin.

Kira desteği arttırılsın.

Rezerv alan kararı iptal edilsin.

Rezerv yapı alanı nedir? Ümraniye ilçesinde, riskli yapıların dönüşümünü teşvik eden imar planı notunun uygulandığı mahalleler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu bölgelerdeki riskli yapıların, mevcut imar hakları korunarak yeniden inşa edilmesine olanak tanıyor. (Harita: kentseldonusum.ibb.istanbul) “Kentsel Dönüşüm Kanunu” olarak bilinen 6306 sayılı kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlardır. Ancak 9 Kasım 2023’te yapılan değişikliklerle kanundaki “rezerv yapı alanı” tanımı da değiştirilerek halihazırda yerleşim alanı olan yerlere de el konulmasının önü açıldı.

