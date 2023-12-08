Direnen Ataşehir Belediyesi işçileri kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde emekliliğe hak kazanma koşulları oluşan ancak kendi istekleri dışında resen emekli edilen işçiler, 60 günlük eylemin sonunda işlerine geri döndü.
İstanbul, Ataşehir Belediyesi’nde çalışırken kendi istekleri dışında resen emekli edilen Gönül Gültekin ve Hasan Karaçay’ın işe iade talebiyle 2 Ekim'de başlattığı direniş kazanımla sonuçlandı.
Ataşehir Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. (ATAPER) ile dün (7 Aralık) sağlanan anlaşma sonrası Gültekin ve Karaçay bugün yeniden işe başladı.
bianet’e konuşan Hasan Karaçay, “Hiçbir hakkımız kaybolmadan işimize geri döndük” dedi.
Resen emeklilik uygulamasının Türkiye’deki 600 bin taşeron emekçisinin sorunu olduğunu belirten Karaçay, “Direnen işçiler yenilmezler” diyerek sözlerini tamamladı.
Direnişteki Ataşehir Belediyesi işçileri: Kanunsuzca işten çıkarmalara hayır
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(AD)
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