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Yayın Tarihi: 8 Aralık 2023 12:18
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2023 12:28
1 dk Okuma

Direnen Ataşehir Belediyesi işçileri kazandı

Ataşehir Belediyesi’nde emekliliğe hak kazanma koşulları oluşan ancak kendi istekleri dışında resen emekli edilen işçiler, 60 günlük eylemin sonunda işlerine geri döndü.

Ali Dinç
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Ali Dinç

Ali Dinç
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/08/direnen-atasehir-belediyesi-iscileri-kazandi.jpg

İstanbul, Ataşehir Belediyesi’nde çalışırken kendi istekleri dışında resen emekli edilen Gönül Gültekin ve Hasan Karaçay’ın işe iade talebiyle 2 Ekim'de başlattığı direniş kazanımla sonuçlandı.

Ataşehir Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. (ATAPER) ile dün (7 Aralık) sağlanan anlaşma sonrası Gültekin ve Karaçay bugün yeniden işe başladı.

bianet’e konuşan Hasan Karaçay, “Hiçbir hakkımız kaybolmadan işimize geri döndük” dedi.

Resen emeklilik uygulamasının Türkiye’deki 600 bin taşeron emekçisinin sorunu olduğunu belirten Karaçay, “Direnen işçiler yenilmezler” diyerek sözlerini tamamladı.

Direnişteki Ataşehir Belediyesi işçileri: Kanunsuzca işten çıkarmalara hayır
Direnişteki Ataşehir Belediyesi işçileri: Kanunsuzca işten çıkarmalara hayır
4 Ekim 2023

(AD)

ataşehir belediyesi emeklilik zorunlu emeklilik
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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