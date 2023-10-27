ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 27 Ekim 2023 09:11
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2023 09:28
2 dk Okuma

“QUEER GECE HAYATI”

“Dipten ve Derinden”: Hayatın kendisi

Işıltı, eğlence ve arzunun sanatçının kişisel deneyimleriyle kesiştiği bir noktadan hareket eden “Dipten ve Derinden”, Ateş Alpar’ın 10 yıla yakın bir süredir kayıt altına aldığı “Queer Gece Hayatı” serisinin bir bölümünü izleyicilere sunuyor.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/27/dipten-ve-derinden-hayatin-kendisi.jpg

Ateş Alpar’ın “Dipten ve Derinden” isimli sergisi, 18 Ekim’de Bilsart’ta ziyarete açıldı. Önümüzdeki günlerde başka salonlarda da sanatseverlerle buluşması planlanan sergi, 28 Ekim'e kadar açık.

 

Işıltı, eğlence ve arzunun sanatçının kişisel deneyimleriyle kesiştiği bir noktadan hareket eden “Dipten ve Derinden”, Ateş Alpar’ın 10 yıla yakın bir süredir kayıt altına aldığı “Queer Gece Hayatı” serisinin bir bölümünü izleyicilere sunuyor.

"Zaten aralarındayım"

Serginin açıldığı gün bianet’e konuşan Alpar şunları şöyledi:

“Queer teori ile ilgileniyorum uzun zamandır. Sonrasında Türkiye’de Onur haftalarını takip ettim. Türkiye’deki drag queen’lerle tanıştım. Queer gece hayatıyla tanıştım. Bunu bir şekilde örgütlenme ve dayanışma alanı olarak ele aldım. 2016’dan bu yana çektiğim foto ve videolardan seçki var burada.”

“Açıkçası içinde bulunduğum deneyimlediğim şeyler üzerine çalışıyorum. Video uzun fakat fotoğraflarım kısa. Hikâyeyi daha net ifade ettiği için bu fotoğrafları seçtim.”

“Ben fotoğraf çekmek için aralarına girmedim, zaten içlerindeydim. Güven ilişkisi de böyle zamanla ortaya çıktı. Bu hikâyeleri dert edinenlerle bir araya geliyorduk ve bir şekilde kendi içimizde güvenli alan oluşturduk. Bu performans alanı özelinde baskılar da göreceğiz. Hiçbir zaman Türkiye güllük gülistanlık değildi, dün de bugün de yarın da öyle olmayacak. Bu alan bize dayanışma ve örgütlenmeyi sağlıyor. Bu sergide de buna değinmeye çalıştım.”

Queer sanatçı Salome Alis Altın : Net bir mesajım

Queer sanatçı Salome Alis Altın da sergiyi izleyenler arasında. Sergiye dair bianet’e şunları söylüyor:

“Sahneye çıktığımda yaptığım şarkı giydiğim kıyafete kadar her şey beni etkiliyor. Kendimi hikâye anlatıcısı gibi hissediyorum. İnsanlar anlamasın diye üzerini fazla kapatıyorum. Mesajımı ben anlayayım yeter gibi hissediyorum. İzleyenler arasında mutlaka izleyenler oluyor. Ayda iki veya üç kez sahneye çıkmak istiyorum. Duygular birikince kendimi sahneye çıkmak istiyorum, kusuyorum gibi hissediyorum yaşanılanları. Benim net bir mesajım yok. O an ne hissediyorum onu sahneye taşıyorum.”

“Dipten ve Derinden”
Sergi

Sanatçı: Ateş Alpar
Açılış: 18 Ekim 2023 | Saat: 16.00
Tarih: 18 Ekim – 28 Ekim 2023
Yer: Bilsart, Beyoğlu / İstanbul

(EMK)

 

ateş alpar
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
[email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü. bianet stajyerlerinden. Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV'de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü. bianet stajyerlerinden. Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV'de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye & Karadeniz'den Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018'den bu yana bianet'te çalışıyor. 

Devamını Göster
diğer yazıları
ADLİYEDEN BAKINCA / ERKEK ŞİDDETİ
İlk duruşma aynı ezber: Aldatıldım, gözüm döndü
26 Ekim 2023
İlk duruşma aynı ezber: Aldatıldım, gözüm döndü
Gazeteci, yazar, Marksist, pro-feminist: Ahmet Tulgar
25 Ekim 2023
Gazeteci, yazar, Marksist, pro-feminist: Ahmet Tulgar
KADINLARIN GÜNDEMİ
“Yemek yandı ile çocuğun bezi arasında koşarken” yazanlar
22 Ekim 2023
“Yemek yandı ile çocuğun bezi arasında koşarken” yazanlar
Neydi cinsiyet: Belki bir sanat akımı, bir barış projesi
21 Ekim 2023
Neydi cinsiyet: Belki bir sanat akımı, bir barış projesi
SAVCI HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ YAPILMASINI İSTEMİŞTİ
Mihriban’ı öldüren erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
20 Ekim 2023
Mihriban’ı öldüren erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Sayfa Başına Git