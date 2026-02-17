Dipnot Yayınları'ndan 5 yeni kitap okuyucuyla buluştu

Bu çalışma, faşizmi tekil bir rejim tipi ya da tarihsel bir sapma olarak değil; birbiriyle örtüşen çoklu krizlerle yarılmış bir dünyaya musallat olan süreğen bir süreç olarak ele alıyor. Anti-faşist düşüncenin zengin arşivlerinden beslenen eser, toplumsal hareketleri ya da figürleri sınıflandırmaya yönelmekten ziyade faşizmin toplumsal ve ideolojik dinamiklerini, kültürel biçimlerini ve zamansallıklarını inceliyor.