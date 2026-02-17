BİANET'E GELENLER - ŞUBAT 2026
Dipnot Yayınları'ndan 5 yeni kitap okuyucuyla buluştu
Dipnot Yayınları'ndan bianet'e gelen 5 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.
Esra Sarıoğlu, Yükünü Atmış Bedenler Türkiye’de Şiddet, Duygular ve Yeni Kadın isimli bu kitapta, işçi sınıfına mensup yeni kadınlara dair etnografik bir araştırmayı günümüz Türkiye’sindeki ahlak bekçisi erkek şiddetine dair bir çalışmayla birleştirerek, Türkiye’nin son on yılını Yeni Kadın tarafından deneyimlenen haliyle araştırıyor.
Bu kitap, 2015-2016 yıllarında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan çatışmalar, ablukalar ve sokağa çıkma yasaklarının ardından ortaya çıkan kentsel yıkımı ve zorunlu yerinden edilmeyi mercek altına alıyor. Travmatik deneyimlerin bireysel ve kolektif hafızada bıraktığı izleri, mekânda yaşanan ekonomi-politik dönüşümlerle birlikte ele alan çalışma, Sur’u yalnızca bir coğrafya değil, tarihsel bir belleğin çekirdeği olarak konumlandırıyor.
Bu çalışma, faşizmi tekil bir rejim tipi ya da tarihsel bir sapma olarak değil; birbiriyle örtüşen çoklu krizlerle yarılmış bir dünyaya musallat olan süreğen bir süreç olarak ele alıyor. Anti-faşist düşüncenin zengin arşivlerinden beslenen eser, toplumsal hareketleri ya da figürleri sınıflandırmaya yönelmekten ziyade faşizmin toplumsal ve ideolojik dinamiklerini, kültürel biçimlerini ve zamansallıklarını inceliyor.
20. yüzyılın en etkili entelektüellerinden Gordon Childe, bu klasikleşmiş eserinde insanlığın tarihöncesinden erken tarihsel dönemlere uzanan büyük serüvenini bir bütünlük içinde ele alıyor. Sosyolojik evrimcilik, tarihsel materyalizm ve kültürel yayılma yaklaşımlarını sentezleyen Childe, tarihin kesintisiz bir ilerleme değil, devrimsel sıçramalarla şekillenen bir dönüşüm süreci olduğunu savunuyor.
Hatice Aydoğdu, yeni kitabında hayat ile ölüm arasındaki kırılgan hatta odaklanıyor. Ölüm korkusunun gölgesinde anlamın nasıl çözündüğünü, zamanın gerçekten iyileştirip iyileştirmediğini ve insanın kendi varlığıyla kurduğu çetin ilişkiyi sorgulayan eser, okuru gündelik hayatın içindeki derin yarıklara davet ediyor.
