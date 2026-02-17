ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 17.02.2026 16:15 17 Şubat 2026 16:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.02.2026 16:20 17 Şubat 2026 16:20
Okuma Okuma:  1 dakika

BİANET'E GELENLER - ŞUBAT 2026

Dipnot Yayınları'ndan 5 yeni kitap okuyucuyla buluştu

Politikadan toplumsal cinsiyet çalışmalarına, tarihten edebiyata bu ay Dipnot Yayınları’ndan çıkan 5 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dipnot Yayınları'ndan 5 yeni kitap okuyucuyla buluştu
Kolaj: bianet

Dipnot Yayınları'ndan bianet'e gelen 5 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

Görseli Büyüt
Yükünü Atmış Bedenler-Türkiye'de Şiddet, Duygular ve Yeni Kadın - Esra Sarıoğlu (Çev. Çiğdem Çidamlı) (288 sayfa)
Yükünü Atmış Bedenler-Türkiye'de Şiddet, Duygular ve Yeni Kadın - Esra Sarıoğlu (Çev. Çiğdem Çidamlı) (288 sayfa)

Esra Sarıoğlu, Yükünü Atmış Bedenler Türkiye’de Şiddet, Duygular ve Yeni Kadın isimli bu kitapta, işçi sınıfına mensup yeni kadınlara dair etnografik bir araştırmayı günümüz Türkiye’sindeki ahlak bekçisi erkek şiddetine dair bir çalışmayla birleştirerek, Türkiye’nin son on yılını Yeni Kadın tarafından deneyimlenen haliyle araştırıyor.

Görseli Büyüt
Egemenin Mührü-Sur’da Yerinden Edilme, Travma ve Soylulaştırma - Berhudan Şamar (216 sayfa)
Egemenin Mührü-Sur’da Yerinden Edilme, Travma ve Soylulaştırma - Berhudan Şamar (216 sayfa)

Bu kitap, 2015-2016 yıllarında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan çatışmalar, ablukalar ve sokağa çıkma yasaklarının ardından ortaya çıkan kentsel yıkımı ve zorunlu yerinden edilmeyi mercek altına alıyor. Travmatik deneyimlerin bireysel ve kolektif hafızada bıraktığı izleri, mekânda yaşanan ekonomi-politik dönüşümlerle birlikte ele alan çalışma, Sur’u yalnızca bir coğrafya değil, tarihsel bir belleğin çekirdeği olarak konumlandırıyor.

Görseli Büyüt
Geç Faşizm-Irk, Kapitalizm ve Kriz Siyaseti - Alberto Toscano (Çev. Şebnem Oğuz) (272 sayfa)
Geç Faşizm-Irk, Kapitalizm ve Kriz Siyaseti - Alberto Toscano (Çev. Şebnem Oğuz) (272 sayfa)

Bu çalışma, faşizmi tekil bir rejim tipi ya da tarihsel bir sapma olarak değil; birbiriyle örtüşen çoklu krizlerle yarılmış bir dünyaya musallat olan süreğen bir süreç olarak ele alıyor. Anti-faşist düşüncenin zengin arşivlerinden beslenen eser, toplumsal hareketleri ya da figürleri sınıflandırmaya yönelmekten ziyade faşizmin toplumsal ve ideolojik dinamiklerini, kültürel biçimlerini ve zamansallıklarını inceliyor.

Görseli Büyüt
İnsan Kendini Nasıl Yarattı - V. Gordon Childe (Çev. İbrahim Yıldız) (288 sayfa)
İnsan Kendini Nasıl Yarattı - V. Gordon Childe (Çev. İbrahim Yıldız) (288 sayfa)

20. yüzyılın en etkili entelektüellerinden Gordon Childe, bu klasikleşmiş eserinde insanlığın tarihöncesinden erken tarihsel dönemlere uzanan büyük serüvenini bir bütünlük içinde ele alıyor. Sosyolojik evrimcilik, tarihsel materyalizm ve kültürel yayılma yaklaşımlarını sentezleyen Childe, tarihin kesintisiz bir ilerleme değil, devrimsel sıçramalarla şekillenen bir dönüşüm süreci olduğunu savunuyor.

Görseli Büyüt
Kar Suyu Gibi Akar Gideriz - Hatice Aydoğdu (120 sayfa)
Kar Suyu Gibi Akar Gideriz - Hatice Aydoğdu (120 sayfa)

Hatice Aydoğdu, yeni kitabında hayat ile ölüm arasındaki kırılgan hatta odaklanıyor. Ölüm korkusunun gölgesinde anlamın nasıl çözündüğünü, zamanın gerçekten iyileştirip iyileştirmediğini ve insanın kendi varlığıyla kurduğu çetin ilişkiyi sorgulayan eser, okuru gündelik hayatın içindeki derin yarıklara davet ediyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
dipnot yayınları kitap kitap tanıtımı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git