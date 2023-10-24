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HABER
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2023 13:23
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2023 13:25
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Diplomatik araçta 54 kilo 912 gram kokain yakalandı

Araçtaki iki kişi tutuklandı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/24/diplomatik-aracta-54-kilo-912-gram-kokain-yakalandi.jpg
Fotoğraf: AA

Edirne, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan diplomatik bir araçta 54 kilo 912 gram kokain yakalandı.

“Modern İpek Yolu: Eroinden kokaine”
“Modern İpek Yolu: Eroinden kokaine”
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AA’nın haberine göre, Güney Amerika'daki bir ülkenin Sofya Büyükelçiliğine ait otomobil Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. Burada gümrük muhafaza görevlilerince aranan araçta, 52 paketteki 54 kilo 912 gram kokain bulundu.

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Sürücü ve araçta bulunan bir başka kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

TIKLAYIN - Mahpusların üçte biri uyuşturucu suçlarından cezaevinde

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre uyuşturucu suçlarından tutuklu veya hükümlü olanların sayısı son 7 yılda 36 binden 128 bine yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre toplam mahpus sayısı 341 bin 497. Yani, mahpusların yaklaşık üçte biri, uyuşturucu suçlarından cezaevinde.

TIKLAYIN - “Türkiye'de uyuşturucu kullanım oranı yüzde 3,1”

(AS)

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