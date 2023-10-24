Diplomatik araçta 54 kilo 912 gram kokain yakalandı

Edirne, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan diplomatik bir araçta 54 kilo 912 gram kokain yakalandı.

“Modern İpek Yolu: Eroinden kokaine”

AA’nın haberine göre, Güney Amerika'daki bir ülkenin Sofya Büyükelçiliğine ait otomobil Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. Burada gümrük muhafaza görevlilerince aranan araçta, 52 paketteki 54 kilo 912 gram kokain bulundu.

BM: Kokain üretimi yüzde 35 arttı

Sürücü ve araçta bulunan bir başka kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

TIKLAYIN - Mahpusların üçte biri uyuşturucu suçlarından cezaevinde

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre uyuşturucu suçlarından tutuklu veya hükümlü olanların sayısı son 7 yılda 36 binden 128 bine yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre toplam mahpus sayısı 341 bin 497. Yani, mahpusların yaklaşık üçte biri, uyuşturucu suçlarından cezaevinde.

TIKLAYIN - “Türkiye'de uyuşturucu kullanım oranı yüzde 3,1”

(AS)