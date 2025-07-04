Diplomasını yırttığı için gözaltına alınan Dörücü, serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi’nin 158. Mezuniyet Töreni'nde tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine tepki göstermek için kendi diplomasını yırtması üzerine sabah erken saatlerde evinden gözaltına alınan Doruk Dörücü adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesi alınan Dörücü'yü yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartlarının uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk etti. Sulh Ceza Hâkimliği'nin ardından Dörücü hakkında yurtdışı çıkış yasağı kararı verildi.

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Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, 19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve diplomasının iptal edilmesine tepki göstermiş, diplomasını yırtmıştı.

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Dörücü "Müstakbel cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasına göre fakülte açan, kapayan, bölen bu istibdat rejiminin bana vermiş olduğu diploma hükümsüzdür" diyerek tepkisini göstermişti.

Adliyeye sevk edildi

Sabah saatlerine gözaltına alınıp emniyet ifadesi alınan Dörücü, ifadesinde, "İfadelerimde herhangi bir kişi ya da kurumu hedef göstermemekteyim. Halkın herhangi bir sosyal sınıfını, etnik kökenini, din, mezhep veya herhangi bir alt grubunu ayrıştırıcı ya da aşağılayıcı bir ifade kullanmadığıma inanıyorum. Üzerime atılı olan suçlamayı kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" diye konuştu. Dörücü ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yurt dışına çıkış yasağı verildi

Savcılığa çıkarılan Dörücü, burada alınan ifadesinin ardından yurtdışı çıkış yasağı adli kontrolünün uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hâkimliği'nde ifadesi alınan Dörücü hakkında mahkeme, yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

"Baskıcı zihniyetin eline bırakmayacağız"

Okuldan yüksek onurla mezun olan Dörücü’nün gözaltına alındığını Üsküdar Belediyesi Grup Başkan Vekili Güneş Gülaydın duyurdu:

“Gençlik kolları üyemiz Doruk Dörücü gece yarısı gözaltına alındı. Ülkede binbir türlü hukuksuzluk yaşanırken bunlara karşı önlem alınmayıp, hukuksuzluklara ses yükselten gencecik pırıl pırıl insanların apar topar gözaltına alınıyor olmasını kabul etmiyoruz! Tek bir yol arkadaşımızı dahi bu baskıcı zihniyetin eline bırakmayacağız! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”

"Gençlere baskı değil, özgürlük yakışır"

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Doruk Dörücü, bu sabah evine şafak vakti polis baskınıyla girilerek gözaltına alındı. Suçu ne? Anayasa ile güvence altına alınmış ifade özgürlüğünü kullanmak. Gençler düşüncelerini açıklayınca değil, susturulunca tehlike büyür! Bir diplomayı yırtmak, bir hukuksuzluğu göstermekten başka ne olabilir? Ciddiyetsiz kurullarınızda, hukuksuzca iptal ettiğiniz diplomaları yırtmak bu kadar mı tehlikeli? Gençlere şafak operasyonu değil, Ülkenin gençlerine baskı değil, özgürlük yakışır…" paylaşımını yaptı.

"Asıl hesap verecek olan onlar"

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da, şaşırmadığını belirterek "Bu ülkede diplomasını yırtanlar değil, gençlerin umutlarını ve geleceğini yırtanlardan hesap sorulmalı. Asıl hesap verecek olan onlar!" ifadelerini kullandı.

(AB)