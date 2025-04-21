Diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağrıldı

İstanbul Üniversitesi’nin diplomalarını iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil 28 kişi "şüpheli" olarak ifade verecek.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında başsavcılık, 28 şüpheliyi ifade vermesi için emniyete çağırdı.

İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti

Soruşturma başlatılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin iddia üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında 5 Mart’ta savcılığa ifade vermişti.

Başsavcılık tarafında, İstanbul Üniversitesine gönderilen yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti.

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada ise İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verilmişti.

19 Mart'ta gözaltına alınan İmamoğlu, 23 Mart'ta "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanmıştı.

İmamoğlu daha sonra İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

(RT)