HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.02.2026 22:31 2 Şubat 2026 22:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.02.2026 11:27 3 Şubat 2026 11:27
Okuma Okuma:  2 dakika

"İMAMOĞLU İPTALİ" PARİS'TEN DÖNDÜ

"Diploma skandalı"nın skandalı: Sorbonne Üniversitesi, İÜ'nün diploma iptali talebini reddetti

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla birlikte iptal ettiği 28 mezun arasındaki Prof. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın doktora diplomasının geçersiz kılınması için Sorbonne'a yaptığı başvuruya ret yanıtı aldı: "Bizce geçerli".

BİA Haber Merkezi

Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesi sonrasında adaylık şartı olan mezuniyet diplomasının İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından iptali sırasında İBB Başkanıyla birlikte aynı dönemde diploma almış 28 kişinin de diplomaları iptal edilmişti.

18 Mart 2025

Bu 28 kişi arasındakilerden Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın Paris 1, Sorbonne Üniversitesi'nden aldığı doktora derecesinin geçersiz sayılmasına yönelik başvuruyu üniversite reddetti.

İstanbul Üniversitesi, Saybaşılı’nın lisans diplomasının 1990'daki yatay geçişte "açık hata" yapıldığı gerekçesiyle geçersiz sayılmasının ardından, bu karara dayanarak kişinin ileri akademik derecelerinin (yüksek lisans ve doktora) de iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle doktora derecesinin iptali için Paris 1, Sorbonne Üniversitesi'ne başvurmuştu.

Üniversite tarafından yapılan değerlendirmede, Saybaşılı'nın doktora programı sürecinde herhangi bir usulsüzlük ya da ihlal bulunmadığı sonucuna varıldı. Üniversite, bu gerekçeyle doktora derecesi ve diplomasının iptal edilmesine yönelik talebi oybirliğiyle reddetti.

Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilenler arasında yer alan Naciye Aylin Ataay Saybaşılı, Türkiye'nin tanınmış akademisyenleri arasında.

Diploması iptal edildiğinde Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Saybaşılı profesörlük unvanını Galatasaray Üniversitesi, doktora derecesini Paris 1, Sorbonne, yüksek lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden almıştı.

Prof. Saybaşılı, akademik çalışmalarını ağırlıklı olarak İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Davranış alanlarında sürdürdü. Yayınlanmış yapıtları arasında,İnsan Kaynakları Yönetiminde Etki ve Etkinlik: Ölçüm ve Analitikler; Uluslararası Rekabet Stratejileri: Türkiye Gıda Sanayi (S.Tozanlı ve M. Donduran ile birlikte) sayılabilir.

Prof. Dr. Saybaşılı, mart 2025'te İstanbul Üniversitesi tarafından lisans diplomasının iptal edilmesi üzerine, Galatasaray Üniversitesi yönetiminin talebiyle eylül 2025'te görevinden istifa ederek emekliye ayrıldı.


(AEK)

Haber Yeri
İstanbul-Paris
Ekrem İmamoğlu diploma iptali davası Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı Sorbonne Ünveritesi
