Dinçer Lojistik'in Dilovası deposu işçileri iş bıraktı

Dinçer Lojistik’in İstanbul Arnavutköy deposunda çalışan işçilerin kazanımla sonuçlanan eyleminin ardından, şirketin Kocaeli Dilovası deposunda çalışan işçiler de iş bıraktı.

Hızlı teslimat ve perakende şirketi Getir’in ortaklarından olan Dinçer Lojistik, şirketin dağıtım ağı süreçlerinin bir parçası olarak faaliyet gösteriyor.

Dinçer Lojistik işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı

DİSK/Nakliyat-İş Sendikası, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “Getir’in işlerini yapan Dinçer Lojistik’te sendikamız üyeleri Dilovası deposunda, Arnavutköy depoda üç günlük eylemin ardından kabul edilen tüm hakların kendileri içinde uygulanması talebiyle iş bıraktı. Direne direne kazanacağız” dedi.

Arnavutköy deposunda çalışan işçilerin üç günlük direnişin sonunda kazandığı haklar şöyleydi:

Atılan işçilerin geri alınması: İş bırakma eylemi sırasında işten çıkarılan tüm işçiler geri alınacak. Ücret artışı: İşçilerin aylık ücretlerine 4000 TL net zam yapılacak. Bu ücret artışı, Dinçer Lojistik Arnavutköy deposunda çalışan tüm işçilere uygulanacak. İdari izin: Direniş süresince geçen üç gün için direnişte yer alan işçiler idari izinli sayılacak. İş sağlığı ve güvenliği: İş yerinin, çalışan işçilerin sağlığına uygun hale getirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak. Mesai ücretleri: Pazar günü mesaiye gelen işçilerin ücretleri 1-2 saat üzerinden değil, tüm gün çalışmış gibi hesaplanacak. Kumanya desteği: Ramazan ayına girmeden önce işçilere kumanya yardımı yapılacak. SETCARD ödemeleri: SETCART yemek kartlarına yapılan yatırımlar nakit olarak 2000 TL tutarında, yılda iki defa olmak üzere işçilerin hesaplarına yatırılacak. Yemek firmasının değiştirilmesi: Mevcut yemek firması değiştirilecek ve işçilere daha kaliteli hizmet sunan bir firma ile anlaşılacak. Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi: Taşeron statüsünde çalışan işçilerin kadroya geçirilmesi sağlanacak. Dinlenme alanları: Deponun üç farklı bölgesinde işçiler için dinlenme alanları kurulacak.

Türkiye hak mücadeleleri haritası

(VC)