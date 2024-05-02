Dina’nın ailesi: Dursun’un suç ortakları da bulunsun

Bu fotoğrafta gördüğünüz kişiler Dina'nın babası Guy Serge Ibouanga ve annesi Jessica Sandra Makemba Panga.

Karabük’te 26 Mart 2023’te 17 yaşında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Jeannah Dinabongho Ibouanga’nın mahkemesini takip etmek üzere Türkiye’ye geldiler. İstedikleri tek şey çocuklarını ölüme sürükleyen kişi veya kişilerin cezalandırılması. Başka bir deyişle tek sanığın yargılandığı dosyaya, başka şüpheliler veya suç ortakları varsa onların da eklenmesi, hakikatin açığa çıkartılması.

Gabon’dan Türkiye’ye gelmek yaklaşık 6 saat sürüyor. İstanbul’dan Karabük’e gitmek de öyle. Gabon’da askeri darbe ilan edildi ekonomik koşullarda ülke yurttaşları açısından pek iç açıcı bir noktada değil. Bu nedenle ilk duruşmaya gelemedi.

Dina’nın ailesi, 24 Ocak’taki ikinci duruşma ve 29 Nisan’daki üçüncü duruşmayı takip edebildi. Davanın bir sonraki duruşması 5 Ağustos’ta görülecek.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki de duruşmayı takip edenler arasında.

Her üç duruşmada da Dina’nın avukatlığını üstlenen feminist avukatların taleplerinin neredeyse tamamı mahkemece kabul edilmedi. Israrla vurgulanan bazı detaylar dosyaya dahil edilmedi. Avukatlara ve aileye göre, hakikatin açığa çıkartılması anlamında bir adım atılmış değil.

Dina İçin Feministler ve Feminist Avukatlardan Gülyeter Aktepe.

Dina’nın ailesine çevirmenlik yapmak, kalacakları yeri bulmak, ulaşım desteği sağlamak gibi tüm organizasyon işlerini Dina İçin Feministler grubu yapıyor. Feministlerin dava takibi için Karabük’teki adliyeye gelmesi mahkeme için de farklı bir sorumluluk anlamını taşıyor.

Polislerin en az iki sıra halinde dizilmiş sandalyelere oturduğu mahkeme salonunda, her duruşma öncesinde “salonda yer yok, gelenleri alamayız” tartışması yaşanıyor. Dina’nın avukatları basın ve İstanbul’dan gelenlerin duruşmayı izlemesi gerektiğini söylese de hakim izleyici sayısında bir sınırlama getiriyor. Zaman zaman sesler yükselse de mahkeme usulüne göre ilerliyor.

29 Nisan’daki duruşmada bir fark da Gabon Dışişleri Bakanlığı’nın talebiyle Gabon Büyükelçisi’nin de davayı takip etmesiydi.

Mahkeme salonunda kendisine tüm konuşmaların çevrilmesine rağmen duruşmayı yorumlamasını istediğimizde “Yorum yok” diye tekrar eden Büyükelçi, aileye dayanışma mesajını iletmeyi ihmal etmedi.

Peki tüm bu olan biten, karmaşık duruşmalar, hukuki terimler ve bilmedikleri bir dildeki davayı takip eden Dina’nın ailesi ne hissediyor?

"Dursun'un bu suçu tek başına işlemesi mümkün değil"

Duruşmada onlara çevirmenlik yapan Nil Delahaye aracılığı ile Dina’nın ailesini dinliyoruz:

“İki duruşmadır geliyoruz, ilerleme yok. Dursun’un suçlu olduğunu biliyoruz. Onunla birlikte kimler suçlu suç ortaklarının bulunmasını istiyoruz. Dursun tek değil. Gölgele saklanan bazı şahıslar var. Onları neden sorduklarını anlamıyoruz. Dursun’un bunu tek başına yapmış olması mümkün değil. Dursun gerçekleri itiraf etsin açıklasın. Dina bizim tek çocuğumuzdu. Suçluların bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz.”

“Bizimle birlikte buraya gelip mücadele eden kadınlar var. Kadınlar bizi yalnız bırakmıyor. Bize bir adalet sağlanacaksa bu kadınlar sayesinde olacak. Birikte kazanacağız. Biz sadece gerçeğin açığa çıkartılmasını ve tüm suç ortaklarının yargılanmasını istiyoruz.”

Ne olmuştu? Karabük'te üniversite okuyan Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) cansız bedeni 26 Mart 2023'te Filyos Çayı'nda bulunmuştu. Polis, Ibouanga'nın bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, 3'ü Türkiye vatandaşı olmayan toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı. Kaybolduğu gece Dina, arkadaşlarının evinde film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söylemişti. Ancak Dina'nın bilinmeyen nedenle sokakta çıplak ayakla koşması, bir sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına 7 kişi hakkında takipsizlik kararı verilirken, sanık Dursun A. dördüncü kez gözaltına alındıktan sonra 10 Nisan 2023’te tutuklanmıştı.

(EMK)