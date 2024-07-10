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KADIN
Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2024 09:50
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2024 10:01
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Dina'nın ölümü ve dava süreci

Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) 26 Mart 2023'te cansız bedeninin bulunmasının ardından bir kişi tutuklandı. Dava süreci devam ederken, Dina İçin Feministler ve ailesi adalet arayışını sürdürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dina'nın ölümü ve dava süreci
*Dina'nın babası Guy Serge Ibouanga ve annesi Jessica Sandra Makemba Panga (Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet)

Karabük'te üniversite okuyan Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) Filyos Çayı'nda 26 Mart 2023 günü cansız bedeni bulundu. 

Ekipler Ibouanga'nın bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, 3'ü Türkiye vatandaşı olmayan 6 kişi gözaltına alındı. 

Dina'nın kaybolduğu gece, arkadaşlarının evinde Film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söylemişti. Ancak Dina'nın bilinmeyen nedenle sokakta çıplak ayakla koşması, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Soruşturma kapsamında gözaltına 7 kişi hakkında takipsizlik kararı verilirken, sanık Dursun A. dördüncü kez gözaltına alındıktan sonra 10 Nisan 2023’te tutuklandı. 

Tutuklu sanık üç kez hakim karşısına çıktı ve suçlamaları kabul etmedi. 

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(EMK)

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