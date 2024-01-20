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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 20 Ocak 2024 13:41
 ~ Son Güncelleme: 20 Ocak 2024 13:47
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Dina İçin Feministler’den basına çağrı: Davayı takip edin

“Dina için adaletin sesi olmasını istiyoruz. Tüm basın emekçilerini 24 Ocak saat 09.30’da Karabük Adliyesine bekliyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dina İçin Feministler’den basına çağrı: Davayı takip edin
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

26 Mart 2023’te Zonguldak Karabük yolu üzerindeki Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Dinabongho Ibouanga’nın davası 24 Ocak Çarşamba günü görülecek. 

Duruşma öncesinde açıklama yapan Dina İçin Feministler, “Bizler unutmuyoruz ancak basın emekçilerinin de Dina’nın davasına sahip çıkmasını, unutturmamasını ve Dina için adaletin sesi olmasını istiyoruz. Tüm basın emekçilerini 24 Ocak saat 09.30’da Karabük Adliyesine bekliyoruz. Dayanışmayla” diye seslendi. 

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Soruşturma aşaması 7 ay sürdü

Açıklama şöyle: 

*Dina’nın cansız bedeni Filyos çayında bulunduğunda takvimler 26 Mart 2023 tarihini gösteriyordu. Dina katledileli neredeyse bir yıl oluyor ve ölümünün ardındaki gerçeklik hala aydınlatılmadı. Davanın ikinci duruşması 24 Ocak 2024 tarihinde saat 09:30’da gerçekleşecek. 

*Delillerin toplanmasındaki ihmaller ve esaslı eksiklikler nedeniyle yetersiz bir iddianameyle sonuçlanan ve “gizli yürütülen” soruşturma aşaması yedi ay sürdü. 

*Önce intihar dediler, sonra “şüpheli ölum”e çevirdiler, neticede kamuoyunun önüne bir sanık koydular, Dursun Acar.

"Kabul etmiyoruz"

*Oysa soruşturma sürecinde yapılan ilk sorgularda ifadesi alınan birçok şüpheli vardı ve şu anda bu kişiler içerisinden yalnızca biri yargılanıyor.

*Diğer şüpheliler hakkında verilen takipsizlik kararının gerçeklerin açığa çıkmasını önlemeyi amaçladığını biliyoruz, bu kararı kabul etmiyoruz. 

*Dina için Feministler dava takip grubu olarak sürecin başından beri bu davaya sahip çıkıyoruz. Patriyarkanın beslediği erkek şiddeti karşımıza türlü görünüm biçimlerinde çıkıyor: “şüpheli ölüm”, ırkçılık, göçmen düşmanlığı, çoğu kez de kadın düşmanlığı. 

*Dina’nın davası feministlere emanet demiştik. Sözümüzün arkasındayız. Gerçekler açığa çıkana ve dosyadaki tüm karanlık noktalar aydınlatılana kadar da bu davanın peşini bırakmayacağız.

*Bizler unutmuyoruz ancak basın emekçilerinin de Dina’nın davasına sahip çıkmasını, unutturmamasını ve Dina için adaletin sesi olmasını istiyoruz. Tüm basın emekçilerini 24 Ocak saat 09.30’da Karabük Adliyesine bekliyoruz. Dayanışmayla.

Ne olmuştu?

Karabük'te üniversite okuyan Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) Filyos Çayı'nda 26 Mart günü cansız bedeni bulunmuştu. 

Ekipler Ibouanga'nın bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, 3'ü Türkiye vatandaşı olmayan 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Dina'nın kaybolduğu gece, arkadaşlarının evinde Film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söylemişti. Ancak Dina'nın bilinmeyen nedenle sokakta çıplak ayakla koşması, bir sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına 7 kişi hakkında takipsizlik kararı verilirken, sanık Dursun A. dördüncü kez gözaltına alındıktan sonra 10 Nisan 2023’te tutuklanmıştı. 

(EMK)

Dina davası Dina Dinabongho Ibouanga Meriç Eyüpoğlu O.Meriç Eyüboğlu Dina İçin Feministler
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