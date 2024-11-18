Dina İçin Feministler: Yargılama eksik yürütülüyor

26 Mart 2023’te Zonguldak Karabük yolu üzerindeki Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Dinabongho Ibouanga’nın altıncı duruşması 29 Kasım Cuma günü görülecek. Davada D.A. isimli tek sanık erkek tutuklu yargılanıyor.

Duruşma öncesinde basına açıklama gönderen Dina İçin Feministler, davaya katılım çağrısı yaptı.

"Yargı patriyarkadan besleniyor"

Açıklama özetle şöyle:

Dina'nın cansız bedeninin Filyos Çayı'nda bulunmasından bu yana bir buçuk seneden uzun zaman geçti. Dina için 6. kez Karabük'e gidiyoruz. Karabük'te gerçekleşen yargı sürecinin her aşaması, kadınların senelerdir yargının tarafsız olmadığı eleştirisini haklı çıkarırcasına, patriyarkadan beslendiğini kanıtlar nitelikteydi.

Davayı takip eden feministler olarak, en başından beri mahkeme heyetine eksik bir yargılama yürütüldüğünü ısrarla söyledik. Dina'nın yaşadığı apartmanın bodrum katından çıplak ayakla, can havliyle kaçmasına sebep olanlar ile kısa bir süre sonra Dursun Acar'ın arabasından koşarak kaçmasına sebep olanlar arasındaki bağlantı, davanın en başından bu yana ortaya çıkarılmak istenmedi.

Bodrum katından hızlıca toplanması gereken deliller toplanmadı. Dina'nın cansız bedeninin bulunduğu noktada yapılan keşif, Dina'nın avukatlarına haber verilmeksizin, sadece sanık avukatlarının katılımıyla, usulüne uygun olmayarak gerçekleştirildi. Öldürülmesinden iki gün önce evinin önünde belirip gece yarısı kendisini ısrarla taciz eden Samet Çelebi ise 5. celsede sanık değil, tanık sıfatıyla dinlendi. Mahkeme salonunda, Dina'nın günlüklerinde yer alan ve kendisinin maruz bırakıldığı ırkçılığı ifade ettiği cümlelerin aktarılmasına tahammül dahi edemeyenler, Dina'nın intihara meyilli olabileceği fikrini gayet makul bir tavırla karşıladılar.

Türkiye'de şüpheli her kadın ölümünde, ölen kadınların ardından söylenen ''psikolojisi bozuk'' yaftasının cinsiyetçi savunma pratiğinin bir parçası olduğunu biliyor ve hakikatin üzerinin öldürülen bir kadını suçlamakla örtülemeyeceğini tekrarlıyoruz!

Dina'nın öldürülmesine giden sürecin patriyarka ve ırkçılıkla döşendiğini biliyoruz ve Dina'nın ölümünün ardındaki örgütlü erkek şiddetinin açığa çıkması için adalet talebimizi yinelemeye, tüm kadınları 29 Kasım 2024 Cuma günü, saat 14.00'te Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya çağırıyoruz. Yaşasın feminist mücadelemiz!