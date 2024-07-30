ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2024 09:40
 ~ Son Güncelleme: 30 Temmuz 2024 09:44
1 dk Okuma

Dina İçin Feministler: Tüm kadınları 5 Ağustos’ta Karabük’e bekliyoruz

Duruşma öncesinde basına açıklama gönderen Dina İçin Feministler, davaya katılım çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dina İçin Feministler: Tüm kadınları 5 Ağustos’ta Karabük’e bekliyoruz
Fotoğraf: Dina davası/Karabük/8 Kasım/Evrim Kepenek/bianet

26 Mart 2023’te Zonguldak Karabük yolu üzerindeki Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Dinabongho Ibouanga’nın dördüncü duruşması 5 Ağustos Perşembe günü görülecek. Davada D.U. isimli tek sanık erkek tutuklu yargılanıyor. 

Her üç duruşmada da Dina’nın avukatlığını üstlenen feminist avukatların taleplerinin neredeyse tamamı mahkemece kabul edilmedi. Israrla vurgulanan bazı detaylar dosyaya dahil edilmedi. Avukatlara ve aileye göre, hakikatin açığa çıkartılması anlamında bir adım atılmış değil.

Duruşma öncesinde basına açıklama gönderen Dina İçin Feministler, davaya katılım çağrısı yaptı.

Açıklamada, “Erkek şiddetini açığa çıkarma ısrarımıza ve sokaktan gelen gücümüzle karşılarına dikilmeye, birbirimizden aldığımız güç ile devam edeceğiz. Tüm kadınları 5 Ağustos’ta Karabük’e bekliyoruz. Bizim Dina'ya sözümüz var. Şimdi dayanışma zamanı!” denildi.

Duruşma bilgileri

🗓️ 5 Ağustos Pazartesi

⏰ 14:00

📌 Karabük Ağır Ceza Mahkemesi

İstanbul’dan ve Ankara’dan aynı günün sabahı kalkacak otobüsle gelmek isteyenlerin 2 Ağustos Cuma gününe kadar aşağıdaki formu doldurmasını rica ederiz

https://forms.gle/u7ixaK3EM6GovGVJ8

Dina İçin Feministler: 5 Ağustos’ta 4. kez Karabük'teyiz
Dina İçin Feministler: 5 Ağustos’ta 4. kez Karabük'teyiz
10 Temmuz 2024
Dina'nın ölümü ve dava süreci
Dina'nın ölümü ve dava süreci
10 Temmuz 2024

(EMK)

Dina Dinabongho Ibouanga Dina davası Dina için adalet Dina İçin Feministler
ilgili haberler
Dina'nın ölümü ve dava süreci
10 Temmuz 2024
/haber/dina-nin-olumu-ve-dava-sureci-297329
Dina İçin Feministler: 5 Ağustos’ta 4. kez Karabük'teyiz
10 Temmuz 2024
/haber/dina-icin-feministler-5-agustosta-4-kez-karabuk-teyiz-297327
KADINLARIN GÜNDEMİ
Dina Davası'ndaki ilginç detay: Hava muhalefeti
5 Mayıs 2024
/yazi/dina-davasi-ndaki-ilginc-detay-hava-muhalefeti-294959
Dina’nın ailesi: Dursun’un suç ortakları da bulunsun
2 Mayıs 2024
/haber/dinanin-ailesi-dursunun-suc-ortaklari-da-bulunsun-294867
Dina İçin Feministler: Dina davasında gerçek açığa çıkartılmak istenmiyor
29 Nisan 2024
/haber/dina-icin-feministler-dina-davasinda-gercek-aciga-cikartilmak-istenmiyor-294778
BİR SONRAKİ DURUŞMA 5 AĞUSTOS'TA
Dina'nın ailesi: Türkiye'ye okumaya gönderdik, tabutu geldi
29 Nisan 2024
/haber/dina-nin-ailesi-turkiye-ye-okumaya-gonderdik-tabutu-geldi-294748
Dina İçin Feministler'den 29 Nisan'daki duruşma için çağrı
26 Nisan 2024
/haber/dina-icin-feministler-den-29-nisan-daki-durusma-icin-cagri-294698
Dina İçin Feministler: Bu sefer daha kalabalık, yeniden Karabük’te olalım
9 Nisan 2024
/haber/dina-icin-feministler-bu-sefer-daha-kalabalik-yeniden-karabukte-olalim-294064
Dina İçin Feministler: 24 Ocak’ta Karabük'teyiz
9 Ocak 2024
/haber/dina-icin-feministler-24-ocakta-karabuk-teyiz-290323
ilgili haberler
Dina'nın ölümü ve dava süreci
10 Temmuz 2024
/haber/dina-nin-olumu-ve-dava-sureci-297329
Dina İçin Feministler: 5 Ağustos’ta 4. kez Karabük'teyiz
10 Temmuz 2024
/haber/dina-icin-feministler-5-agustosta-4-kez-karabuk-teyiz-297327
KADINLARIN GÜNDEMİ
Dina Davası'ndaki ilginç detay: Hava muhalefeti
5 Mayıs 2024
/yazi/dina-davasi-ndaki-ilginc-detay-hava-muhalefeti-294959
Dina’nın ailesi: Dursun’un suç ortakları da bulunsun
2 Mayıs 2024
/haber/dinanin-ailesi-dursunun-suc-ortaklari-da-bulunsun-294867
Dina İçin Feministler: Dina davasında gerçek açığa çıkartılmak istenmiyor
29 Nisan 2024
/haber/dina-icin-feministler-dina-davasinda-gercek-aciga-cikartilmak-istenmiyor-294778
BİR SONRAKİ DURUŞMA 5 AĞUSTOS'TA
Dina'nın ailesi: Türkiye'ye okumaya gönderdik, tabutu geldi
29 Nisan 2024
/haber/dina-nin-ailesi-turkiye-ye-okumaya-gonderdik-tabutu-geldi-294748
Dina İçin Feministler'den 29 Nisan'daki duruşma için çağrı
26 Nisan 2024
/haber/dina-icin-feministler-den-29-nisan-daki-durusma-icin-cagri-294698
Dina İçin Feministler: Bu sefer daha kalabalık, yeniden Karabük’te olalım
9 Nisan 2024
/haber/dina-icin-feministler-bu-sefer-daha-kalabalik-yeniden-karabukte-olalim-294064
Dina İçin Feministler: 24 Ocak’ta Karabük'teyiz
9 Ocak 2024
/haber/dina-icin-feministler-24-ocakta-karabuk-teyiz-290323
Sayfa Başına Git