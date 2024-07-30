Dina İçin Feministler: Tüm kadınları 5 Ağustos’ta Karabük’e bekliyoruz
26 Mart 2023’te Zonguldak Karabük yolu üzerindeki Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Dinabongho Ibouanga’nın dördüncü duruşması 5 Ağustos Perşembe günü görülecek. Davada D.U. isimli tek sanık erkek tutuklu yargılanıyor.
Duruşma öncesinde basına açıklama gönderen Dina İçin Feministler, davaya katılım çağrısı yaptı.
Açıklamada, “Erkek şiddetini açığa çıkarma ısrarımıza ve sokaktan gelen gücümüzle karşılarına dikilmeye, birbirimizden aldığımız güç ile devam edeceğiz. Tüm kadınları 5 Ağustos’ta Karabük’e bekliyoruz. Bizim Dina'ya sözümüz var. Şimdi dayanışma zamanı!” denildi.
Duruşma bilgileri
🗓️ 5 Ağustos Pazartesi
⏰ 14:00
📌 Karabük Ağır Ceza Mahkemesi
İstanbul’dan ve Ankara’dan aynı günün sabahı kalkacak otobüsle gelmek isteyenlerin 2 Ağustos Cuma gününe kadar aşağıdaki formu doldurmasını rica ederiz
https://forms.gle/u7ixaK3EM6GovGVJ8
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(EMK)