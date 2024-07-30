Dina İçin Feministler: Tüm kadınları 5 Ağustos’ta Karabük’e bekliyoruz

26 Mart 2023’te Zonguldak Karabük yolu üzerindeki Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Dinabongho Ibouanga’nın dördüncü duruşması 5 Ağustos Perşembe günü görülecek. Davada D.U. isimli tek sanık erkek tutuklu yargılanıyor.

Her üç duruşmada da Dina’nın avukatlığını üstlenen feminist avukatların taleplerinin neredeyse tamamı mahkemece kabul edilmedi. Israrla vurgulanan bazı detaylar dosyaya dahil edilmedi. Avukatlara ve aileye göre, hakikatin açığa çıkartılması anlamında bir adım atılmış değil.

Duruşma öncesinde basına açıklama gönderen Dina İçin Feministler, davaya katılım çağrısı yaptı.

Açıklamada, “Erkek şiddetini açığa çıkarma ısrarımıza ve sokaktan gelen gücümüzle karşılarına dikilmeye, birbirimizden aldığımız güç ile devam edeceğiz. Tüm kadınları 5 Ağustos’ta Karabük’e bekliyoruz. Bizim Dina'ya sözümüz var. Şimdi dayanışma zamanı!” denildi.

Duruşma bilgileri 🗓️ 5 Ağustos Pazartesi ⏰ 14:00 📌 Karabük Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul’dan ve Ankara’dan aynı günün sabahı kalkacak otobüsle gelmek isteyenlerin 2 Ağustos Cuma gününe kadar aşağıdaki formu doldurmasını rica ederiz https://forms.gle/u7ixaK3EM6GovGVJ8

Dina İçin Feministler: 5 Ağustos’ta 4. kez Karabük'teyiz

Dina'nın ölümü ve dava süreci

(EMK)