ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 9 Nisan 2024 12:18
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2024 12:28
2 dk Okuma

Dina İçin Feministler: Bu sefer daha kalabalık, yeniden Karabük’te olalım

"Bu sefer daha kalabalık, yeniden Karabük’te olalım! Tüm kadınları bu davayı takip etmeye ve 29 Nisan pazartesi günü saat 11:40’ta Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek üçüncü duruşma için Karabük’te buluşmaya çağırıyoruz."

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Dina İçin Feministler: Bu sefer daha kalabalık, yeniden Karabük’te olalım
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet

26 Mart 2023’te Zonguldak Karabük yolu üzerindeki Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Dinabongho Ibouanga’nın davasının üçüncü duruşması 29 Nisan'da görülecek.

Dina İçin Feministler, davaya katılım çağrısı yaptı. 

Karabük Savcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, davada yargılanan Dursun A. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cinsel istismar" suçlamasından 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 24 Ocak’taki ikinci duruşmasına Dina’nın ailesi de katılmış ve şikayetçi olduklarını belirtmişti.  

X'te yayınlanan çağrıda şöyle denildi: 

"Bu sefer daha kalabalık, yeniden Karabük’te olalım! Tüm kadınları bu davayı takip etmeye ve 29 Nisan pazartesi günü saat 11:40’ta Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek üçüncü duruşma için Karabük’te buluşmaya çağırıyoruz."

Dina İçin Feministler’den basına çağrı: Davayı takip edin
Dina İçin Feministler’den basına çağrı: Davayı takip edin
20 Ocak 2024
Karabük’te “ırkçılık” yokmuş, “itibar” varmış
KADINLARIN GÜNDEMİ
Karabük’te “ırkçılık” yokmuş, “itibar” varmış
31 Mart 2024

Ne olmuştu?

Karabük'te üniversite okuyan Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) Filyos Çayı'nda 26 Mart günü cansız bedeni bulunmuştu. 

Ekipler Ibouanga'nın bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, 3'ü Türkiye vatandaşı olmayan 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Dina'nın kaybolduğu gece, arkadaşlarının evinde Film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söylemişti. Ancak Dina'nın bilinmeyen nedenle sokakta çıplak ayakla koşması, bir sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına 7 kişi hakkında takipsizlik kararı verilirken, sanık Dursun A. dördüncü kez gözaltına alındıktan sonra 10 Nisan 2023’te tutuklanmıştı. 

(EMK)

Dina davası Dina Dinabongho Ibouanga Dina İçin Feministler
ilgili haberler
Gabon Büyükelçiliği Dina'nın davasını takip edecek
26 Mart 2024
/haber/gabon-buyukelciligi-dina-nin-davasini-takip-edecek-293452
Dina davasında ırkçılık tartışması | Mahkeme başkanı: Türkiye'de ırkçılık yok
24 Ocak 2024
/haber/dina-davasinda-irkcilik-tartismasi-mahkeme-baskani-turkiye-de-irkcilik-yok-290971
Dina İçin Feministler: 24 Ocak’ta Karabük'teyiz
9 Ocak 2024
/haber/dina-icin-feministler-24-ocakta-karabuk-teyiz-290323
ilgili haberler
Gabon Büyükelçiliği Dina'nın davasını takip edecek
26 Mart 2024
/haber/gabon-buyukelciligi-dina-nin-davasini-takip-edecek-293452
Dina davasında ırkçılık tartışması | Mahkeme başkanı: Türkiye'de ırkçılık yok
24 Ocak 2024
/haber/dina-davasinda-irkcilik-tartismasi-mahkeme-baskani-turkiye-de-irkcilik-yok-290971
Dina İçin Feministler: 24 Ocak’ta Karabük'teyiz
9 Ocak 2024
/haber/dina-icin-feministler-24-ocakta-karabuk-teyiz-290323
Sayfa Başına Git