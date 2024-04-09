Dina İçin Feministler: Bu sefer daha kalabalık, yeniden Karabük’te olalım

26 Mart 2023’te Zonguldak Karabük yolu üzerindeki Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Dinabongho Ibouanga’nın davasının üçüncü duruşması 29 Nisan'da görülecek.

Dina İçin Feministler, davaya katılım çağrısı yaptı.

Karabük Savcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, davada yargılanan Dursun A. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cinsel istismar" suçlamasından 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 24 Ocak’taki ikinci duruşmasına Dina’nın ailesi de katılmış ve şikayetçi olduklarını belirtmişti.

X'te yayınlanan çağrıda şöyle denildi:

"Bu sefer daha kalabalık, yeniden Karabük’te olalım! Tüm kadınları bu davayı takip etmeye ve 29 Nisan pazartesi günü saat 11:40’ta Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek üçüncü duruşma için Karabük’te buluşmaya çağırıyoruz."

Dina İçin Feministler’den basına çağrı: Davayı takip edin

KADINLARIN GÜNDEMİ Karabük’te “ırkçılık” yokmuş, “itibar” varmış

Ne olmuştu? Karabük'te üniversite okuyan Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) Filyos Çayı'nda 26 Mart günü cansız bedeni bulunmuştu. Ekipler Ibouanga'nın bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, 3'ü Türkiye vatandaşı olmayan 6 kişi gözaltına alınmıştı. Dina'nın kaybolduğu gece, arkadaşlarının evinde Film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söylemişti. Ancak Dina'nın bilinmeyen nedenle sokakta çıplak ayakla koşması, bir sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına 7 kişi hakkında takipsizlik kararı verilirken, sanık Dursun A. dördüncü kez gözaltına alındıktan sonra 10 Nisan 2023’te tutuklanmıştı.

(EMK)