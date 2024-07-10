Dina İçin Feministler: 5 Ağustos’ta 4. kez Karabük'teyiz

26 Mart 2023’te Zonguldak Karabük yolu üzerindeki Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Dinabongho Ibouanga’nın davasının dördüncü duruşması 5 Ağustos’ta görülecek.

Dina İçin Feministler, davaya katılım çağrısı yaptı. Çağrıda, “Dina için 4.kez Karabük'teyiz, bu duruşma çok kritik, tüm feministlerin dayanışmasına ihtiyacımız var” vurgusu yer aldı.

“Bize sunulan tek şey göstermelik tutuklu”

Açıklama şöyle:

Israrlı taleplerimize rağmen bodrum katında Dina'nın başına ne geldiği açıklığa kavuşturulmadı.

Karabük'te göçmen kadın öğrencilerin yaşadığı erkek şiddeti, taciz ve ırkçılığın üzeri örtüldü. Mahkeme üç duruşma boyunca tüm taleplerimizi reddetti, bize sunulan tek şey göstermelik bir tutuklu. Üstelik alelacele, bize haber verilmeden yapılan, yalnız karşı tarafın avukatlarının katıldığı Filyos çayı keşfi ile bu duruşma çok daha kritik hale geldi.

“Hepinizi Karabük’e dayanışmaya bekliyoruz”

Göçmen düşmanlığının açık bir saldırganlığa dönüştüğü şu günlerde, göçmen kadınlarla dayanışmayı ve yol arkadaşlığını büyüten feministler olarak hem iktidarın hem muhalefetin, sesine kulak tıkadığı ve baş belası olarak gördükleriyiz.

Erkek şiddetini açığa çıkarma ısrarımıza ve sokaktan gelen gücümüzle karşılarına dikilmeye, bir birimizden aldığımız güç ile devam edeceğiz.

Hepinizi Karabük’e dayanışmaya bekliyoruz.

Bizim Dina'ya sözümüz var.

Şimdi dayanışma zamanı!

Dina için feministler