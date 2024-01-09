Dina İçin Feministler: 24 Ocak’ta Karabük'teyiz

Zonguldak Karabük yolu üzerindeki Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Dinabongho Ibouanga’nın öldürülmesine ilişkin açılan davanın ikinci duruşması 24 Ocak Çarşamba günü görülecek.

Dina İçin Feministler: Cinayet ırkçı saiklerle işlenen bir kadın cinayetidir

Dina İçin Feministler grubunun olayda “birden fazla kişinin suç ortaklığı var” iddiasına rağmen, Karabük Savcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, Dursun A. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cinsel istismar" suçlamasından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık, dört gözaltı sonrasında tutuklandı.

"Dayanışmayı yükseltelim"

Dina İçin Feministler, X’te yaptıkları paylaşımla Dina’nın davasına çağrı yaptı:

“Dina’nın davası feministlere emanet demiştik. Failler yargılanıp gerçek aydınlatılana kadar mücadelemiz devam edecek. 24 Ocak Çarşamba saat 09.30'da görülecek olan ikinci duruşmaya bütün kadınları davet ediyor, dayanışmayı yükseltme çağrısında bulunuyoruz.”

Ne olmuştu? Karabük'te üniversite okuyan Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) Filyos Çayı'nda 26 Mart günü cansız bedeni bulunmuştu. Ekipler Ibouanga'nın bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, 3'ü Türkiye vatandaşı olmayan 6 kişi gözaltına alınmıştı. Dina'nın kaybolduğu gece, arkadaşlarının evinde Film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söylemişti. Ancak Dina'nın bilinmeyen nedenle sokakta çıplak ayakla koşması, bir sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına 7 kişi hakkında takipsizlik kararı verilirken, sanık Dursun A. dördüncü kez gözaltına alındıktan sonra 10 Nisan 2023’te tutuklanmıştı.

(EMK)