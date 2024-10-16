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Yayın Tarihi: 16 Ekim 2024 16:58
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2024 17:02
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Dina İçin Feministler: 18 Ekim’de 5. kez Karabük'teyiz

“Bir önceki duruşmada mahkeme heyeti değişti, hakkında takipsizlik kararı verilen erkeklerin bir kısmı “tanık” olarak duruşmaya çağrıldı.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir grup kadın aktivist ellerinde pankartlar ve dövizlerle bir protesto ya da eylem gerçekleştiriyor. Ön planda büyük bir pankart taşıyan grup, pankartta "Dina’nın sesini duyuyoruz, etkin soruşturma ve gerçek adalet istiyoruz!" ifadesine yer vermiş. Pankartın sağ alt köşesinde bir kadın sembolü bulunuyor. Grubun arkasında ise "Kadın Cinayetleri Politiktir", "Kadın Dayanışması Yaşatır" gibi mesajlar içeren dövizler taşınıyor. Ayrıca, bazı katılımcılar Dina adlı bir kadının fotoğrafını taşıyor ve ona adalet talep ediyorlar. Eylemciler, mor renkte pankartlar ve dövizlerle feminizmi ve kadın haklarını savunan bir duruş sergiliyorlar.
Fotoğraf: Evrim Kepenek/ bianet

26 Mart 2023’te Zonguldak Karabük yolu üzerindeki Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Dinabongho Ibouanga’nın davasının beşinci duruşması 18 Ekim’de görülecek.

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Dina İçin Feministler, davaya katılım çağrısı yaptı. Çağrıda, “Bir önceki duruşmada mahkeme heyeti değişti, hakkında takipsizlik kararı verilen erkeklerin bir kısmı “tanık” olarak duruşmaya çağrıldı” vurgusu yer aldı.

"Sıradan bir erkek Dina'yı öldürmezmiş"

Dina İçin Feministler’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Dina, Karabük’te erkek şiddetiyle öldürüleli tam 1,5 yıl oluyor. Ölümünün ardından açılan davada hâlâ tek bir tutuklu sanık var: Dursun Acar. Dina’nın ölmeden önce en son arabasında görüldüğü, telefonundan Afrikalı göçmen kadın fotoğrafları çıkan “iki çocuk babası ve emekli” bir erkek."

Dört duruşmadır sanık hakkındaki savunma, bu sıradan erkeğin tam da bu kadar “sıradan” gözüktüğü için Dina’yı taciz edip öldürmüş olamayacağı ve tahliye edilmesi gerektiği etrafında geziyor. Oysa biz Karabük’te bu duruşmaları takip ederken tanıştığımız Afrikalı kadınlardan tam da bu “sıradan” erkekler tarafından taciz edilmeden, araçla takip edilmeden sokakta yürüyemediklerini ve güvende hissetmediklerini dinledik.

Dina’yı ölüme sürükleyenler de, ölümünü örtbas etmeye çalışanlar da “cani, madde bağımlısı ya da ruh hastası” değil, “sıradan” erkekler. Feminist mücadelemizden biliyoruz ki erkek şiddeti, patriyarkadan güç alan erkeklerin, cezasızlıktan aldıkları güvenle, kadınları kendilerine itaat ettirme ve tahakküm altında tutma aracı. Üstelik karşılarındaki göçmen, yoksul ve genç bir kadın olduğu zaman bu şiddet katmerleniyor, fuhuş çeteleriyle organize hale geliyor, tacizlerin, tecavüzlerin, cinayetlerin üstü örtülmeye çalışılıyor.

Dina’nın ölümünün ardındaki hakikatin ortaya çıkarılması talebiyle bir kez daha Karabük’e gidiyoruz. Bir önceki duruşmada mahkeme heyeti değişti, hakkında takipsizlik kararı verilen erkeklerin bir kısmı “tanık” olarak duruşmaya çağrıldı. Dina’nın sesini duyuyoruz, tüm kadınları cinsiyetçi yargıya karşı birbirimizden güç almak için 5. duruşmaya bekliyoruz.

🗓️ 18 Ekim 2024 - Cuma

⏰ 14:00

📌 Karabük Adliyesi

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Dina Dinabongho Ibouanga Dina İçin Feministler Dina için adalet
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