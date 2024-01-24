Dina davasında ırkçılık tartışması | Mahkeme başkanı: Türkiye'de ırkçılık yok

Zonguldak Karabük’teki Filyos Çayı'nda 26 Mart 2023’te cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Dinabongho Ibouanga’nın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü.

Dina'nın duruşmasını takip eden Feminist Avukatlar'ın sosyal medyadan paylaştığı bilgiye göre; duruşma salonuna izleyicilerin tamamı alınmadı.

Mahkeme başkanı duruşmaya başlarken, 'Dina İçin Feminist'lere "Niye bu kadar kalabalık geliyorsunuz, ne oluyor kalabalık gelince" dedi.

Duruşmada, Dina'nın babası ve annesi katılan sıfatıyla dinlendi.

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"Irkçılık gördüğünü söylüyordu"

Dina’nın babası, "Kızım tehditler aldı. Genç yaşta Türkiye'ye geldi ve katledildi" dedi.

Annesi ise, "Şikayetçiyim. Gabon saatiyle 20:12'de görüştük ancak çok görüşme fırsatımız olmadı. Sabaha kadar aradım ancak haber alamadım. Cuma günü ağlayarak beni aradı. PTT'ye kargo için ikinci kez gitmişti. Telefonu geri almak istiyorsa onlarla yatması gerektiğini söylemişler. Sakarya'ya gitmek istemesinin nedeni kendini tehlikede hissetmesiydi. Irkçılık gördüğünü söylüyordu. Dina'yı kaybettim onu bir daha göremeyeceğim. Gerçeğin açığa çıkmasını istiyorum. O apartmanın bodrumunda ne oldu? Naaşını almaya geldiğimizde adli tıp ile birlikte geldik. Dina'nın o bodrum katında bağırdığını görmüşler. Kim onu zorla tuttu?" diye konuştu.

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Taciz zapta geçmedi, avukatlar tepki gösterdi

Avukatlar, mahkeme başkanının, PTT çalışanlarının tacizinin anlatıldığı kısmı zapta geçmemesi üzerine duruma tepki gösterdi.

Ardından Feminist Avukatlar söz aldı. Avukatlar, “Dosyadaki belgelerden ve beyanlardan Dina’nın siyahi göçmen bir kadın olduğu ayrımcılığa uğradığını görüyoruz. Dina’nın ölmekten korktuğunu görüyoruz” dedi.

Mahkeme başkanı ise “Madem öyle aynı gün Gabonlu öğrencilerin kongresinde ne işi vardı?” diye sordu.

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Avukatlar: Erkek yargı erkekten yana tutum alıyor

Avukatlar, başkanı “yorum yapmaması konusunda uyararak taraf olmadığını” ifade ettiler ve şöyle devam ettiler:

“Erkek yargının erkeklerden yana tutum aldığının açık örneklerini bu yargılamada da görüyoruz. Dina'nın öldüğü gün bodrumda yaşadıklarını, çığlıklarının duyulduğunu, kopmuş saçlarının bulunduğunu, buradan koşarak çıplak ayakla kaçtığı, tanık anlatımlarını özetleyerek yeniden keşif talebinde bulunduk. Ayrıca Filyos Çayı’nda yapılacak keşif için gün tayini talep ettik. Gabonlu tanıkların istinabe yoluyla dinlenmesini talep ediyoruz. Soruşturma aşamasında dinlenen, sanık Dursun A.'ın arabasından Dina'nın kaçarak indiğini, sanığın peşinden hareket ettiğini gören tanığın duruşmada dinlenmesini talep ediyoruz. Dina'nın adli emanette olduğu söylenen günlüğünün bilirkişi incelemesine gönderilmesini talep ediyoruz. Hakkında takipsizlik kararı verilen iki kişinin tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz. Diğer tanıkların bu iki kişiyi teşhis ettiğini, tarif edilen arabayla aynı arabaya sahip oldukları dosyada sabittir. Dina’nın apartmanının fotoğrafını çeken, aşağı çağıran, HTS kayıtlarında olay saatinde orada bulunan bu kişilerin görgüye dayalı bilgileri bulunduğu açıktır. Sanık Dursun A’nın hakkında beyanda bulunuyoruz. Sanığın tüm ifadeleri birbiriyle çelişkilidir. Dina Türkçe bilmiyor, hastane tercihi yapması, ‘anne beni dövdü’ demesi, telefonunu istemesi, arama yapması mümkün değil. Sanık soyut inkarla her yeni delille ifadesini değiştirmiştir. Kamera görüntüleri sonucu tekrar ifadesi alınana dek Filyos Çayı’na tali yoldan girdiğini inkar etmiştir. Neticede ‘yardım etmek maksadıyla’ Dina'nın peşinden gittiğini söylemiştir."

Mahkeme başkanı: Türkiye'de ırkçılık yok

Avukatların savunmasının ardından heyet başkanı bu kez "Türkiye'de ırkçılık yok. Öyle ırkçılık olsa on bin tane öğrenci burada olmaz. Burada medyaya malzeme çıkarmayın. Annesi niye kızını buradan almamış o zaman?" dedi.

Bir diğer üye hakim ise "Karabüklüleri itham ediyorsunuz” diye ekledi.

Daha sonra söz alan sanık Dursun A. da “sadece yardım etmek için Dina'yı aracına aldığını” söyledi.

Sanık savunmasına "Suçum olmadan basının etkisiyle cezaevine girdim. Bunu hak etmedim” diye devam etti.

Sanık avukatlarının da savunmasının ardından mahkeme sanık Dursun A.'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Nisan'a erteledi.

(RT)