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Yayın Tarihi: 18 Ekim 2024 17:30
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2024 18:12
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Dina davasında 5. duruşma görüldü: Adalet istiyoruz

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tanıklar için müzekkere yazılmasına, Feminist Avukatların keşif taleplerinin reddine karar verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dina davasında 5. duruşma görüldü: Adalet istiyoruz
*Fotoğraf: Güliz Sağlam

Zonguldak-Karabük yolu üzerindeki Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Dinabongho Ibouanga’nın öldürülmesine ilişkin açılan davanın beşinci duruşması bugün görüldü.

Duruşmayı Dina İçin Feministler, Feminist Avukatlar ve Dina’nın Ailesi de takip etti.

Feminist Avukatlar'ın X hesabından aktardığına göre, tutuklu sanık Dursun A. duruşmaya  Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Önceki üç duruşmada Dina’nın avukatlığını üstlenen feminist avukatların taleplerinin neredeyse tamamı mahkemece kabul edilmedi. Israrla vurgulanan bazı detaylar dosyaya dahil edilmedi. Avukatlara ve aileye göre, hakikatin açığa çıkartılması anlamında bir adım atılmış değil.

sendika.org’un haberine göre, Duruşma öncesinde adliyenin önünü polis kapattı. Davayı takip etmek üzere Karabük’e gelen kadınlar ve feminist avukatlar detaylı üst araması ile adliyeye alındı. Adliyeden içeriye girmek isteyenlerin kulaklık, şarj aleti, kamera ve bilgisayarlarına el konuldu.

Duruşmada tanıkların ifadeleri alındı. Tanık sorguları sonrasında Dina’nın annesi ve babası söz aldı ve adalet istedi.

Feminist avukatlar, olay mahalline gidilmesi talebini yineledi. Heyetin değiştiğini, Filyos Çayı keşfinin bu sebeple de olsa yenilenmesinin elzem olduğunu vurgulayan avukatlar bilirkişi raporunun da eksik değerlendirmeye dayandığını belirtti.

Duruşmada savcı sanığın tutukluluğunun devamını talep etti

Sanık avukatları söz aldı: “Katılan vekilleri senaryo anlatıyor. Burada senaryo yazmayalım. Dina kendisi suya atlamış olabilir. Müvekkilimiz baskıyla suçlu ilan edildi. Masumiyet karinesi ihlal edildi.”

Sanık tahliyesini istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tanıklar için müzekkere yazılmasına, Feminist Avukatların keşif taleplerinin reddine karar verdi.

Dava 29 Kasım’a bırakıldı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti Dina Dinabongho Ibouanga Dina davası Dina İçin Feministler
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