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KADIN
Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2024 16:02
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2024 16:56
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Dina davası: Tek dileğimiz adaletin yerini bulması

Duruşmada konuşan Dina’nın annesi Jessica Sandra Makemba Panga “Benim tek bir kızım vardı, buraya okumak için geldi ve öldürüldü. Adalet istiyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dina davası: Tek dileğimiz adaletin yerini bulması
Fotoğraf: Dina İçin Feministler

Zonguldak-Karabük yolu üzerindeki Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Dinabongho Ibouanga’nın öldürülmesine ilişkin açılan davanın dördüncü duruşması bugün görüldü. 

Duruşmayı Dina İçin Feministler, Feminist Avukatlar ve Dina’nın Ailesi de takip etti.

Dina İçin Feministler'in aktardığına göre, tutuklu sanık Dursun A. duruşmaya  Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Önceki üç duruşmada Dina’nın avukatlığını üstlenen feminist avukatların taleplerinin neredeyse tamamı mahkemece kabul edilmedi. Israrla vurgulanan bazı detaylar dosyaya dahil edilmedi. Avukatlara ve aileye göre, hakikatin açığa çıkartılması anlamında bir adım atılmış değil.

Duruşmada konuşan Dina’nın annesi Jessica Sandra Makemba Panga “Benim tek bir kızım vardı, buraya okumak için geldi ve öldürüldü. Adalet istiyoruz. Bodrumdaki saç tellerinden haberimiz var. Tek dileğimiz adaletin yerini bulması” dedi.

Duruşmada konuşan Feminist Avukatlardan Gülyeter Aktepe, "sanığın oradaki (bodrumdaki) kişilerle bir bağlantısı olduğunu düşünüyoruz" dedi ve dinlenmesi gereken tanıkların ifadelerinin alınmadığını söyledi.

Ayrıca Avukat Aktepe, kovuşturmaya yer yok denen tanıkları için tekrar araştırma yapılması gerektiğini, ısrarlı tacizlerinin olduğunu söyledi.

Dina’nın başka bir avukatı Berfin Karaşah sanık listesinde olmayan diğer isimleri hatırlattı ve onların olay anında olay yerinde olmalarının yüksek bir ihtimal olduğunu söyledi.

Avukat Karaşah, “Keşfin resmi şekilde kendilerine haber verilmediğini ancak karşı tarafa da tebligat gitmediği halde keşiften haberdar olduklarının, bu tutarsızlığın mahkemenin tarafsızlığına gölge düşüreceğini" söyledi.

Ayrıca, keşif uzmanlarının bulgularının mahkeme heyeti önünde tekrar dinlenmesini istedi.

Sanığın avukatları sanık D.A'nın serbest bırakılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk haline devam karar vererek davayı 18 Ekim’e bıraktı. Ayrıca mahkeme, Dina’nın avukatlarının yeniden keşif yapılması talebinin reddine, keşif zaptında imzaları yer alanların yeniden tanık olarak dinlenilmesi talebinin de reddine karar verdi.

"Adalet istiyoruz"

Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan Dina İçin Feministler ve Feminist Avukatlar, "adalet" vurgusu yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bizler biliyoruz ki erkek şiddeti nefret cinayetleri asla münferit değil. Bugün Dina için adalet diye buluştuk. Erkekleri cesaretlendiren şey cezasızlık. Biz Dina’yı öldürenlerin mutlaka cezalandırılmasını ve gerçeğin açığa çıkartılmasını istiyoruz” 

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(EMK)

Dina Dinabongho Ibouanga Dina davası
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