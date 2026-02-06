Din âlimlerinden Suriye-Türkiye hükümetlerine çağrı: Sınır kapısını açın

Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu (MİA-FED), Kuzey ve Doğu Suriye’de yaşanan insani krize ve süren kuşatmaya dikkat çekmek amacıyla Urfa’nın Suruç ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda, Cuma namazı kıldı.

Namazın ardından Kürt din âlimi (mele) Abdurrahman Sağır tarafından vaaz verildi.

Vaazda, Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın bir an önce açılması gerektiği ifade edilirken, Muhammed Peygamber’in zulme ilişkin hadisleri okundu.

Vaazın ardından namaz kılındı, ardından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, açıklamada konuşan Mele Sağır, şöyle dedi:

“Suriye Türkiye hükümetlerine çağrımızdır, Sınır kapısını açın. Eğer orada susuzluktan ve açlıktan ölüm olursa sizde o katliama ortaksınız. Bir an önce kapıyı açın. Halkımız her yerde barış istiyor. Peygamberlerin gelişi de bunun içindir. Peygamberler zulme karşı çıkmak için geldi. Biz de zulme karşı çıkmak için buradayız. Zulmü lanetlemek için buradayız. Eliniz masumların kanına giriyor. Tüm dünyaya çağrımızdır. Zulme sessiz kalmayın. Nerede olursanız olun ayağa kalkın, tepkinizi gösterin. Tepki vermek zulmün ortadan kalkmasına yardımcı olur.”

Açıklamanın ardından din âlimleri, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Suruç ilçe örgütünü ziyaret etti.

DEM Parti’den soru önergesi

Öte yandan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, dün (5 Şubat) Kobanî’ye gönderilmek istenen insani yardım konvoyunun Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan geçişine izin verilmemesi konusunda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu.

Çiçek, önergenin gerekçesinde kentin son haftalarda elektrik, su, gıda ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sorunlar yaşandığını, bunun insani ihtiyaçlara erişimi zorlaştırdığını belirtti. Elektrik kesintileri nedeniyle hastanelerde bazı tıbbi cihazların çalışamadığını, ilaç ve tıbbi malzeme temininde sıkıntılar yaşandığını, içme suyuna erişimin sınırlı olduğunu ve kış koşullarının sağlık risklerini artırdığını ifade etti.

Gerekçede, büyük bölümü içme suyu, bebek maması, bebek bezi, süt, battaniye ve temel yaşam malzemelerinden oluşan 25 TIR’lık insani yardım konvoyunun, kentin ihtiyaçların karşılaması amacıyla Diyarbakır’dan Suruç’a doğru yola çıktığı hatırlatıldı. Ancak konvoyun, Suruç ilçe girişinde valilik kararı gerekçe gösterilerek kolluk güçleri tarafından durdurulduğu ve Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan geçişine izin verilmediği belirtildi.

Çiçek, önergesinde uluslararası insancıl hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde, insani yardımların engellenmemesi ve yaşam hakkının korunmasına ilişkin devletlerin yükümlülüklerine dikkat çekti. (TY)