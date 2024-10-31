Dilruba Kayserlioğlu'na aynı röportajdan ikinci ceza: 11 ay 20 gün

İzmir'de, bir sokak röportajında toplumsal gündemde yoğun tartışmalara yol açan "sokak hayvanlarının öldürülmesi"ni kapsayan önlemler konusundaki düşüncelerini açıkladığı için "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılanan Dilruba Kayserilioğlu 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hakim hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Kayserilioğlu cezaevine girmeyecek.

Daha önce aynı röportajdan tutuklanmış ve ceza almıştı

Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta İzmir, Kemaraltı'nda sokak röportajları yapan bir yayıncının sorularını yanıtlarken sokak hayvanlarının yok edilme amacıyla toplatılmasını öngören yasa tartışmaları kapsamında Türkiye'deki sosyal medya yasaklarını ve hükümet politikalarını eleştirerek, özellikle "21. yüzyılda parlamenter sistemden çıkıp tüm ülkeyi bir kişiye verirsek, o da bunu babasının çiftliği gibi kullanır." demişti.

Kayserilioğlu, ayrıca, sosyal medya yasaklarına destek veren kişileri de “geri zekalısınız” diyerek eleştirmiş, böylece TCK 216/1 maddesi kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve TCK 216/2 maddesi kapsamında “Halkın bir kesimini alenen aşağılamak” suçlamasıyla tutuklanmış, tutukluluğa itiraz sonucunda 30 Ağutos'ta serbest bırakılmıştı.

Kayserilioğlu 3 Eylül'de İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesinde çıktığı ilk duruşmada “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek”ten aklandı. Anncak mahkeme “Halkın bir kesimini alenen aşağılamak”tan 7 ay 15 gün hapis cezası vermiş ve hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.

Sokak röportajı sonrası tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

Açık sözlülüğü ve baş eğmezliğiyle eleştirel ve muhalif kamuoyunun sempatisini kazanan Kayserilioğlu tahliyesinden sonra da eleştirel tavrını koruyarak baskıları sergilemeyi sürdürünce iktidar çevreleri kızdırmış ve AKP TBMM Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in hışmını üzerine çekmişti. Zengin Kayserilioğlu için, "Kullandığı ifadeler nezaketsiz ve yakışıksız. Çıktıktan sonra söylediği daha rahatsız edici, 'hiç pişman değilim' dedi. 'Üzgünüm' demesini beklerdim. Tahliyeden sonra ceza yaptırımı olmayacak diye bir şey yok." diyerek Saray'ın ceza talebini açıkça dile getirmişti.

BİR KONUŞMADAN ÜÇÜNCÜ "SUÇ" Özlem Zengin istedi, Dilruba Kayserilioğlu'na yeni dava açıldı

Sonunda Cumhurbaşkanı'na hakeretten de bir ceza

Bu baskılar sonucunda Kayserlioğlu hakkında başlatılan yeni soruşturmayla “Cumhurbaşkanına hakaretten” dava açıldı. Davanın, perşembe günü İzmir 62. Asliye Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmasında Mahkeme Kayserilioğlu'nu suçlu bularak 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktırdı.

Dilruba Kayserilioğlu: "Sistemi eleştirdim, ağzımdan çıkmayan sözden ötürü cezalandırılamam"

Duruşmada kendisini savunan Dilruba Kayserilioğlu, "Genç bir kadın olarak İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmamız nedeniyle kendimi güvende hissetmemem, hayvan besleyen biri olarak hayvanlarla ilgili çıkan yasadan, sosyal medya kullanan bir kişi olarak sosyal medyanın kapatılmasından etkilenerek düşüncelerimi paylaştım." dedi.

Kayserilioğlu, Erdoğan'a hakaret etmediğini sistemi eleştirdiğini söyledi. "İfadelerim bir kişiye yönelik değildi. Ağzımdan çıkmayan sözden dolayı cezalandırılamam. Ben diktatör demedim. Tek adam yönetimi derken bundan kastım da parlamenter sistemden çıkılıp başkanlık sistemine geçilmesine yönelik eleştiriydi. Yaptığım şey tamamen sistemi eleştiridir. Bir kişiye yönelik söylenmiş söz değildir, [...] oy veren bir vatandaş olarak oy verdiğim veya vermediğim hükümeti eleştiri hakkım bulunmaktadır, beraatimi talep ediyorum.” dedi.

(AEK)