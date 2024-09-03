Dilruba Kayserilioğlu’na 7 ay 15 gün hapis cezası

Instagram’ın sansürlenmesi üzerine bir Youtube kanalının İzmir'de yaptığı sokak röportajında görüşünü belirtiği için 17 gün tutuklu kalan Dilruba Kayserilioğlu 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "halkın bir kesimini alenen aşağılama" (TCK 216) suçlarını basın yoluyla işlediği iddiasıyla yargılanan sanık Dilruba Kayserilioğlu ile yakınları ve avukatları katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan Kayserilioğlu, konuşmaların kendisine ait olduğunu, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek gibi bir amacının olmadığını, ifade özgürlüğü kapsamında kendisine sorulan sorulara cevap verdiğini söyledi:

"Bana mikrofon uzatılıp sorulduğunda hiçbir kişinin partinin, kurumun ismini de zikretmedim. İfade ve düşünce özgürlüğü kapsamında düşünce ve fikirlerimi ifade ettim. Sorgusuz sualsiz bir şeye destek vermenin kötülüğünü ortaya koymaya çalıştım. Suç kastım yoktur. Bunlar, düşünce özgürlüğü kapsamında yapılmış eleştirilerdir.”

“Suçun yasal unsurları oluşmadı”

Kayserilioğlu’nun avukat Hüseyin Yıldız, röportajın yapıldığı tarihte Türkiye’de 57 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Instagram kapatıldığını hatırlattı.

Kayserilioğlu’nun düşünce ve görüşlerini ifade ettiğini belirten Yıldız “Anayasa'nın ve Avrupa Sözleşmesindeki fikir ve düşünce özgürlüğüne ilişkin koruma altına alınmış hakkını kullandı. Suç kastı bulunmamaktadır” dedi.

Kayserilioğlu’nun yargılandığı TCK'nın 216’nın s oluşması için halkın bir kesiminin sosyal sınıf, ırk, din, cinsiyet, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak tahrik edilmesi ya da aşağılanması gerektiğini belirten Yıldız, “Sanığın sözlerinde herhangi bir ayrımcılık yok. Kamu güvenliğine açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkması da söz konusu değil. Sanığın böyle bir durumu oluşturacak gücü de yok. Beraatını ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Savcı ceza istedi

Duruşma savcısı savunmaların ardından mütalaasını verdi. Kayserilioğlu’na 4,5 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.

Son savunması sorulan Kayserilioğlu ise " "Kin ve nefrete sevk etme gayesiyle bu sözleri söylemedim. Dediklerim farklı yerlere çekilip, bana saldırı yapılacağını bilmiyordum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme Kayserilioğlu’nu “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan beraat ettirdi. Ancak “halkın bir kesimini alenen aşağılamak'' suçundan önce 6 ay hapis cezası verdi.

Fiilin basın yayın yoluyla işlemiş olması nedeniyle verilen cezayı TCK 218. maddesi gereğince yarı oranında arttırarak 9 ay hapisle cezalandırdı. Ardından da Kayserilioğlu’nun duruşmadaki ''olumlu tavırlarını'' dikkate alarak cezayı 7 ay 15 güne indirdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Dilruba Kayserilioğlu, 5 yıl içinde bir suçtan mahkumiyet almaz ise verilen bu ceza infaz edilmeyecek.

(HA)