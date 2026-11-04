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YT: Yayın Tarihi: 04.11.2026 08:33 4 Kasım 2026 08:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.11.2026 08:41 4 Kasım 2026 08:41
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Dilovası İşçi cinayeti davasında iki sanık tahliye edildi

Bir sonraki duruşma 23 Mart 2027’ye bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dilovası İşçi cinayeti davasında iki sanık tahliye edildi
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Ravive Kozmetik’e ait parfüm dolum tesisinde çıkan ve üçü çocuk yedi kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davanın beşinci duruşması, Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kocaeli Cezaevi’ndeki duruşma salonunda görüldü.

MA’nın haberine göre, Aralarında yedi kamu görevlisinin de bulunduğu 23 kişinin yargılandığı duruşmayı, hayatını kaybedenlerin yakınları, avukatlar, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri izledi.

Tanık, kuzeninin dosyanın savcısı olduğunu söyledi

Duruşmada tanık olarak dinlenen dönemin Dilovası Belediyesi zabıta memuru Ömer Kocabay, yangından 15-20 gün ya da bir ay önce tesise denetim için gittiğini ve tutanağı kendisinin yazıp imzaladığını söyledi.

Kocabay, Cumhuriyet savcısı Ahmet Kocabay’ın kuzeni olduğunu belirterek dosyanın savcısının da akrabası olduğunu sonradan öğrendiğini aktardı.

Aileler adalet istedi

Yangında yaralandıktan sonra yaşamını yitiren Tuncay Yıldız’ın eşi İlknur Yıldız, bütün sanıklardan şikâyetçi olduklarını belirterek adaletin bir an önce sağlanmasını istedi.

Yaşamını yitiren Tuğba Taşdemir’in annesi Saliha Taşdemir ise kızının yanarak hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Adalet istiyorum. Her gün acı çekiyorum” dedi.

Esma Dikan’ın eşi Aytekin Dikan, duruşmanın Gebze’ye taşınmasını isterken Cansu Esetoğlu’nun babası İbrahim Esetoğlu da belediyenin denetim yapmadığını savunarak serbest bırakılan sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Avukatlardan tutuklama ve banka kayıtları talebi

Ailelerin avukatlarından Onur Fırat Kaynun, sanık Aleyna Oransal’ın yeniden tutuklanmasını istedi. Kaynun, bazı sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin değerlendirmelerin yeniden yapılması gerektiğini söyledi.

Avukat Mürsel Ünder ise yangının yaşandığı gün Altay Ali Oransal’ın hesabında toplam 5 milyon liralık para hareketi görüldüğünü belirterek banka kayıtlarının eksiksiz biçimde dosyaya getirilmesini talep etti.

İki sanık tahliye edildi

Savcılık, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Sanıklar ve avukatları ise tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Ali Osman Akat ve Abdurrahman Bayat’ın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi. Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, davayı mali bilirkişi raporunun hazırlanması için 23 Mart 2027’ye erteledi.

Ailelerden karara tepki

Kararın ardından aileler, sağanak yağmur altında açıklama yaptı. Mahkemenin tahliye kararına tepki gösteren aileler, hukuka güvenlerinin kalmadığını belirterek bütün sanıkların sırayla tahliye edileceği endişesini dile getirdi.

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Ne olmuştu?

Dilovası’ndaki Ravive Kozmetik Fabrikası’nda 8 Kasım 2025’te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17), Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31), Şengül Yılmaz (59) ve daha sonra hastanede tedavi gören Tuncay Yıldız hayatını kaybetmiş, 7 işçi de yaralanmıştı. Olay sonrası iş yeri sahipleri dahil 7 kişi tutuklanmış, bazı belediye görevlileri görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma sürecinde aileler ve avukatlar Gebze Kent Meydanı’nda adalet nöbeti başlattı. Dosyada yer alan iddialar arasında, iş yerinin eksiklere rağmen ruhsatlandırılması, düzenli denetim yapılmaması ve faaliyetlerin bilindiği halde işlem uygulanmaması yer aldı. Mahalle sakinleri ve çalışanlar da zabıta ekiplerinin fabrikadan zaman zaman ürünlerle ayrıldığına dair beyanlarda bulundu.

Soruşturma devam ederken kamu görevlilerine yönelik gözaltı kararı dün sabah saatlerinde uygulandı ve 8 kişi gözaltına alındı. Sorgu sürecinin ardından 7 kişi tutuklandı.

(EMK)

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İstanbul
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