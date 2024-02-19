Dilipak’tan “15 Temmuz” iddiası

Eski Yeniakit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP'nin 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimini 4 ay öncesinden bütün ayrıntılarıyla bildiğini iddia etti.

Dilipak, iddialarını X hesabından yazdı:

“Sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersiz imiş de son anda darbeyi halkın yardımı ile bastırmış gibi davranıyorlar. Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılı ile biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülkeye oldu. Yazık ki, gerçek çoğu kimsenin umurunda değil, herkes ötekileri suçlamakla meşgul.”

7 yıl önce tepki göstermişti

Dilipak, Yeniakit’teki köşesinde 6 Nisan 2017’de yazdığı “Kontrollü darbe” başlıklı yazısında, benzer iddiaları dile getiren eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstermişti:

“Kılıçdaroğlu konuşacak bir şey bulamadı galiba, Gülen’in iddialarını tekrarlamaya başladı.. Hani Gülenciler darbe girişimini “Tiyatro”, “Komplo”, “Senaryo” diye sulandırmaya çalışıyordu ya, Kılıçdaroğlu da şimdi çıkmış, “Kontrollü darbe” diyor.. Gülen’in çiğneye çiğneye çürüttüğü sakızı şimdi birileri Kılıçdaroğlu’nun ağzına koydu..

Gülen, Kılıçdaroğlu, Meral Akşener nöbetleşe çalışıyor galiba.. “Yurtta Sulh…”, Akşener’in ve Gülen’in CHP’den ödünç aldığı bir slogandı, “Kontrollü darbe” de, Kılıçdaroğlu’nun Gülen’den ödünç aldığı bir tanım. Kılıçdaroğlu kim? Daha düne kadar, BÇG’nin, Ergenekonun avukatlığına soyunmamış mı idi. Peki şimdi ne oldu da, FETÖ’cü oldu..”

(AS)