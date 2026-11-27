Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Dilek Kumcu Çocuk Hakları Okulu kapsamında düzenlenen “Çocuk Hakları Savunuculuğu, Değişim ve Ağ Oluşturma Atölyesi”, 28 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilecek. Atölyede çocukların yaşamını etkileyen şiddet ve yoksulluk gibi güncel sorunlar ele alınacak.

Akademisyenleri, çocuk hakları alanında çalışan hak savunucularını, sivil toplum temsilcilerini ve gençleri bir araya getirecek olan atölyedeki dört oturumda, çocuğa karşı şiddetin toplumsal ve kurumsal boyutları, çocuk yoksulluğunun haklara erişim üzerindeki etkileri, çocukların söz, karar ve itiraz alanlarının daraltılması ve çocukluğun tek tipleştirilmesi gibi konular tartışılacak.

Atölye, çocukların yaşamını etkileyen güncel meseleleri farklı perspektiflerden tartışmayı ve bu alandaki mücadele deneyimlerini görünür kılmayı amaçlıyor.

Ücretsiz olan atölyeye katılmak için insanhaklari.tv adresindeki formu dolduranlara adres bilgileri SMS ve mail ile iletilecek.

Dört oturumda çocuk hakları tartışılacak

Saat 10.00’da başlayacak “Çocukluk, Şiddet, Sessizlik ve Sorumluluk” başlıklı ilk oturumda Ceren Suntekin, Sevinç Koçak ve Adem Arkadaş Thibert’in kolaylaştırıcılığında çocuğa karşı şiddet; toplumsal eşitsizlikler, devletin yükümlülükleri, yetişkinlerin çocukluk algısı ve kurumsal sorumluluklar çerçevesinde tartışılacak. Birleşmiş Milletler’in 2006 tarihli Çocuğa Karşı Şiddet Araştırması’ndan bugüne yaşanan gelişmeler de ele alınacak.

Saat 12.00’deki “Çocukların Yaşamında Yoksulluk: Haklara Erişim ve Mücadele Pratikleri” başlıklı oturumda Yeşim Mutlu ve Burcu Yılmaz, çocuk yoksulluğunun eğitim, oyun, barınma ve katılım hakları üzerindeki etkilerini değerlendirecek. Toplumsal cinsiyet, etnisite ve mekânsal dışlanma gibi eşitsizliklerin çocukların gündelik yaşamına etkileri ile Sulukule Gönüllüleri Derneği’nin saha deneyimlerinden hareketle yerelde hak temelli mücadele pratikleri tartışılacak.

Saat 14.30’daki “Çocukların Yaşamında Otoriterleşme Tezahürleri” başlıklı oturumda Emrah Kırımsoy, Ezgi Koman ve Atilla Dirim, Türkiye’de otoriterleşmenin çocukların gündelik yaşamına, hak ve özgürlüklerine nasıl yansıdığını ele alacak. Çocukların söz, karar ve itiraz alanlarının daraltılması, çocukluğun tek tipleştirilmesi ve hak savunuculuğunun baskılanması gibi başlıklar üzerinden çocukların hak özneliği ve toplumsal değişimdeki rolleri değerlendirilecek.

Günün son oturumu olan ve saat 16.30’da başlayacak “Çocuk Örgütlenmelerini Toplumsal Hareketler ve Değişen Dünya Bağlamında Okumak” başlıklı tartışmada ise Gözde Durmuş, Esin Koman, Deniz Çayan ve Taner Akpınar farklı ülkelerdeki çocuk örgütlenmelerinin deneyimlerini ve çocukların kendi gündemlerini oluşturma, kolektif mücadele yürütme pratiklerini ele alacak.

Çocuklar toplumsal yaşamın aktif özneleri

Program boyunca çocuklar yalnızca korunması gereken bireyler olarak değil; görüşleri, deneyimleri ve talepleriyle toplumsal yaşamın aktif özneleri olarak ele alınacak. Atölye, çocukların hak öznesi olarak güçlenmesini destekleyecek politika ve savunuculuk yaklaşımlarını değerlendirmek; çocuk hakları alanında çalışan farklı aktörler arasında deneyim paylaşımını güçlendirmek ve yeni dayanışma ağlarının gelişmesine katkı sunmak için ortak bir tartışma zemini oluşturmayı hedefliyor.

Etkinlik bilgileri Tarih: 28 Kasım, Cumartesi Yer: Ankara (Adres, kayıt yaptıran katılımcılara SMS ve mail yoluyla iletilecek.) Program: 10.00–18.00 Program ve kayıt: https://insanhaklari.tv/icerik/cocuk-haklari-savunuculugu-degisim-ve-ag-olusturma-atolyesi

(HA)