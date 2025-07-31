Dilek Kaya İmamoğlu: Bir kadının kendine inanması, hepimiz için daha eşit bir geleceğin anahtarıdır

İstanbul Vakfı'nın, Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun fikir öncülüğünde hayata geçirdiği “Büyüt Hayallerini” projesi, dördüncü dönem mezunlarını verdi.

Proje kapsamında burs alan 500’ü aşkın üniversiteli genç kadın mezuniyetlerini, düzenlenen törenle kutladı.

Sarıyer Büyükdere Atatürk Fidanlığı’nda gerçekleşen törene İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul Vakfı Genel Müdürü Aslı Bakan Gökulu, İBB yöneticileri ve projeye destek veren isimler katıldı.

“Mutlu olduğum kadar gururluyum”

Törende konuşan Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, “Büyüt Hayallerini” projesinin sadece bir burs programı olmadığını, genç kadınların hayata hazırlanmalarını destekleyen kapsamlı bir dayanışma ağı olduğunu vurguladı.

“Üniversitelerinden mezun olan gençleri gördükçe, projemizin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlıyorum. Mezuniyet bir son değil, daha büyük hayallerin başlangıcıdır” dedi. İmamoğlu, kız çocuklarının güçlenmesini toplumsal dönüşüm için kritik gördüğünü de sözlerine ekledi.

Nuri Aslan: “Sizler yarının liderlerisiniz”

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise konuşmasında genç kadınlara “Sevgili evlatlarım” diye seslenerek duygusal bir konuşma yaptı. “Yarınlarınızdan kaygı duyduğunuzu biliyorum ama asla umutsuz olmadığınızı da. Sizler yarının yöneticileri, belediye başkanları, yargıçları olacaksınız. Ne yaparsanız yapın, adaletle ve vicdanla yapın. İşte bu da bizim umudumuzdur,” diye konuştu. Ekrem İmamoğlu'nun selamını da ileten Aslan, "Ruhu burada, yarın da aramızda olacak" ifadelerini kullandı.

Gençlerin başarıları alkış aldı

Törenin açılış konuşmasını Koç Üniversitesi mezunu ve tarih bölüm birincisi Betül Gözgören yaptı. Proje sayesinde yalnızca burs değil, kent bilinci ve sosyal sorumluluk kazandıklarını ifade eden Gözgören, “İBB ziyaretlerimizde yerel yönetimin sosyal adalet odağında nasıl dönüştüğünü gözlemledik,” dedi.

İstanbul Vakfı: “Sadece burs değil, bir aile desteği”

İstanbul Vakfı Genel Müdürü Aslı Bakan Gökulu, projeyle yalnızca maddi destek değil, aynı zamanda genç kadınlara yol arkadaşlığı sunduklarını belirtti. “Bu projeyle bursiyerlerimizin kariyer yolculuklarına da eşlik ettik. Mezun olan tüm gençlerimizi gönülden kutluyorum,” dedi.

“Büyüt Hayallerini” 3 bin öğrenciye ulaştı

2021 yılında başlayan proje, bugüne dek 3 bin üniversite öğrencisine burs desteği sağladı. Gençlerin eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için yalnızca ekonomik değil, sosyal ve kişisel gelişim alanlarında da destek sunan proje, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmayı hedefliyor.

İBB’den gençlere kapsamlı destek

Törende konuşan Nuri Aslan, İBB’nin gençlere yönelik desteklerini de anlattı. İBB’ye ait yurtların sayısının 14’e ulaştığını ve 2024-2025 döneminde 100 bin üniversiteliye toplam 1,5 milyar TL burs verildiğini belirtti. Ayrıca, “Kızlar Okusun Diye” projesi kapsamında 9.260 haneye destek sağlandığını söyledi. “Gençlerimiz için çok daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz” dedi.

(EMK)