Dilek İmamoğlu’nun kardeşi hakkında tahliye kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma nedeni ile 7 aydır tutuklu bulunan Dilek Kaya İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, ilk duruşmada serbest bırakıldı. Yurt dışına çıkması yasaklandı. Tüm testleri negatif çıkmasına rağmen tutuklanan Kaya için mahkeme, "yeterli şüphe yok" hükmü verdi.

6 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 13 kişi arasında yer alan Kaya, tutukluluğunun 7. ayında hakim karşısına çıktı.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, Kaya'nın tutukluluk halinin devamı için yeterli şüphe bulunmadığına belirtti.

(EMK)