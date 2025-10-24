Dilek İmamoğlu’ndan “Casusluk” tepkisi: Roma'yı da Ekrem yaktı

Dr. Dilek İmamoğlu eşi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “casusluk” soruşturmasına dahil edilmesine tepki gösterdi.

Dilek İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor. Her ne kadar o dönemde yaşamamış olsak da, biz yine de bu konunun da titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz. Yeter ki soruşturmalar yürüsün. Tarih bekleyebilir! Maalesef ki artık millet olarak trajikomik bir durumun içerisindeyiz.”

Arka Plan: “Casusluk” soruşturması

4 Temmuz’da “casusluk” suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Gün hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da yeni bir soruşturma başlatmıştı.

Savcılığın açıklamasında, Gün’ün dijital materyallerinde yapılan incelemelerde yabancı istihbarat bağlantılı içeriklere rastlandığı ve seçim süreçlerine ilişkin bilgi paylaşımı yapıldığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alınırken, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan’ın ifadelerinin alınacağı bildirilmişti.

(EMK)