HABER
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2025 12:09
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2025 12:13
1 dk Okuma

Dilek İmamoğlu’ndan “Casusluk” tepkisi: Roma'yı da Ekrem yaktı

İmamoğlu, "Her ne kadar o dönemde yaşamamış olsak da, biz yine de bu konunun da titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz" diye seslendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta bir kadın, elinde mikrofonla kalabalığa hitap ederken görülüyor. Sahne üzerinde, arka planda büyük bir platform veya konser/miting sahnesine ait metal konstrüksiyonlar dikkat çekiyor.
Fotoğraf: CHP Basın

Dr. Dilek İmamoğlu eşi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “casusluk” soruşturmasına dahil edilmesine tepki gösterdi.

Dilek İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor. Her ne kadar o dönemde yaşamamış olsak da, biz yine de bu konunun da titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz. Yeter ki soruşturmalar yürüsün. Tarih bekleyebilir! Maalesef ki artık millet olarak trajikomik bir durumun içerisindeyiz.”

Arka Plan: “Casusluk” soruşturması

4 Temmuz’da “casusluk” suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Gün hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da yeni bir soruşturma başlatmıştı.

Savcılığın açıklamasında, Gün’ün dijital materyallerinde yapılan incelemelerde yabancı istihbarat bağlantılı içeriklere rastlandığı ve seçim süreçlerine ilişkin bilgi paylaşımı yapıldığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alınırken, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan’ın ifadelerinin alınacağı bildirilmişti.

Ekrem İmamoğlu hakkında “Casusluk” soruşturması
İBB'DEN 15 KİŞİ GÖZALTINDA
Ekrem İmamoğlu hakkında “Casusluk” soruşturması
24 Ekim 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu casusluk casusluk suçlaması Dilek İmamoğlu Merdan Yanardağ
ilgili haberler
İmamoğlu Beylikdüzü davasından beraat etti
24 Ekim 2025
/haber/imamoglu-beylikduzu-davasindan-beraat-etti-312882
Özel: Bizi hasta etmeye çalıştılar, olmadık, bünyemiz sağlam
24 Ekim 2025
/haber/ozel-bizi-hasta-etmeye-calistilar-olmadik-bunyemiz-saglam-312862
"CASUSLUK" SORUŞTURMASI
İmamoğlu: Şeytanın bile aklına gelmez
24 Ekim 2025
/haber/imamoglu-seytanin-bile-aklina-gelmez-312849
TELE1 ve İmamoğlu’na “casusluk” soruşturmasına tepkiler
24 Ekim 2025
/haber/tele1-ve-imamogluna-casusluk-sorusturmasina-tepkiler-312839
İBB'DEN 15 KİŞİ GÖZALTINDA
Ekrem İmamoğlu hakkında “Casusluk” soruşturması
24 Ekim 2025
/haber/ekrem-imamoglu-hakkinda-casusluk-sorusturmasi-312832
GÜNCELLENİYOR
“Casusluk” İddiasıyla TELE1’e operasyon: Merdan Yanardağ gözaltına alındı
24 Ekim 2025
/haber/casusluk-iddiasiyla-tele1e-operasyon-merdan-yanardag-gozaltina-alindi-312828
“İYİ Kİ DOĞDUN BEREN”
Dilek İmamoğlu: Tarafsız mahkemeler, tutuksuz yargılama istiyoruz
5 Eylül 2025
/haber/dilek-imamoglu-tarafsiz-mahkemeler-tutuksuz-yargilama-istiyoruz-311191
Dilek İmamoğlu duyurdu: Tutuklu Aileleriyle Dayanışma Platformu kuruldu
18 Haziran 2025
/haber/dilek-imamoglu-duyurdu-tutuklu-aileleriyle-dayanisma-platformu-kuruldu-308536
