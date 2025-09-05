Dilek İmamoğlu: Tarafsız mahkemeler, tutuksuz yargılama istiyoruz

19 Mart operasyonlarında tutuklananların ailelerinin kurduğu Aile Dayanışma Ağı (ADA), altıncı buluşmasını Saraçhane Parkı’nda yaptı. Çok sayıda yurttaşın katıldığı buluşmada basın açıklamasını, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi, sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu okudu.

“Yeni adli yıl umutla başladı ama kısa sürede yıkıldı”

Dr. İmamoğlu, yeni adli yılın başlangıcında toplumda bir umut oluştuğunu, ancak bunun kısa sürede boşa çıktığını söyledi:

“30 Ekim 2024’ten bu yana belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, siyasiler ve belediye emekçileri tutuklandı. Eşim Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları 168 gündür cezaevinde. Henüz iddianamesi bile olmayan bir dosya için, masumiyet karinesi ihlal edilerek ‘yüzyılın yolsuzluğu’ gibi hükümler verildi. Mahkemeler muhalefeti dizayn etme aracına dönüştürüldü.”

Saraçhane buluşmasının bir dayanışma mekânına dönüştüğünü vurgulayan Dr. İmamoğlu, “Bizim davamız siyasi değil, adalet arayışıdır. Tekrar haykırıyoruz: Tarafsız mahkemeler, adil ve tutuksuz yargılama istiyoruz” dedi.

“Adalet olmadan bereket olmaz”

Hukuksuzlukların toplumun tüm kesimlerini etkilediğini belirten Dr. İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Eğer çocuklarımızı koruyamıyorsak, kadınlarımız güven içinde yaşayamıyorsa, gazeteciler özgürlüklerinden mahrum ediliyorsa, gençler anayasal haklarını kullandıkları için tutuklanıyorsa, hiçbir şey yolunda değildir. Özgürlüğün ve adaletin olmadığı bir ülkede ne huzur ne mutluluk ne refah olur. Adalet olmadan bereket olmaz.”

“İyi ki doğdun Beren”

Konuşmasının sonunda kızı Beren’in doğum gününü olduğunu söyleyen Dr. İmamoğlu, “Bugün Beren 14 yaşına bastı. İlk kez babasından ayrı bir doğum günü geçiriyor. Tüm çocukların annelerinden, babalarından ve sevdiklerinden ayrı kalmadıkları bir ülkeyi emanet etmek istiyoruz” dedi. Kalabalık hep bir ağızdan “İyi ki doğdun Beren” diye seslenerek alkışladı.

Doğa Turap (Zabıta Müdürü Nazan Başelli’nin kızı):

“Annem suçsuzluğunun suçunu çekmek için Silivri’de yatıyor. Benden annem alındı, daha ne söyleyebilirim ki? Ama umut etmeyi ondan öğrendim. Adalet topaldır ama er ya da geç gideceği yere varır.”

Seher Akyüz (Esenyurt Belediyesi çalışanı Cem Alper Akyüz’ün annesi):

“Evladım 8 aydır haksız yere cezaevinde. Bu zulüm sadece ona değil, hepimize yapılıyor. Çocukların gözlerindeki özlemi hangi vicdan onarabilir? Bizim talebimiz net: Adalet istiyoruz.”

İrem Sayın (Tutuklanan gençlerden, Bilgi Üniversitesi öğrencisi):

“Saraçhane eyleminden sonra tutuklandım. Onurlu bir yaşamı, adil eğitimi, eşit geleceği savunduk. Tutukluluk süresince dışarıdan gelen mektuplar bize güç verdi. Çünkü biz biliyoruz ki: Birimiz özgür değilsek, hiçbirimiz özgür değiliz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

Katılımcılar Altıncı Saraçhane buluşmasına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, PM üyesi Berkay Gezgin, milletvekilleri Türkan Elçi ve Ali Gökçek, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu ve sanatçı Mustafa Alabora da destek verdi.

(EMK)