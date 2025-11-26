Dilek İmamoğlu: "Masumiyet karinesi ihlal edilmesin"

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 250. gününde, Aile Dayanışma Ağı (ADA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki ana yerleşkesi önünde 15. kez bir araya geldi.

Dilek İmamoğlu, cezaevindeki kadın siyasi mahpuslar için Emine Erdoğan’a mektup yazdı

Türkiye’nin 81 ilinden kadınların kırkyama tekniğiyle hazırladığı, üzerinde “Önce Adalet, Önce Hürriyet” yazısı bulunan Türkiye haritası, CHP’li milletvekilleri tarafından İBB binasına asıldı. Buluşmada, Ekrem İmamoğlu’nun eşi ve sivil toplum gönüllüsü Dilek Kaya İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Silivri ile İmralı arasında fark yok” sözlerine tepki gösterdi.

"Önce adalet önce hürriyet"

19 Mart operasyonlarının ardından mağdur yakınları tarafından kurulan ADA’nın 15. buluşmasına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel çevrimiçi katıldı. Etkinliğe CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve çok sayıda yurttaş da katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kadının, Silivri’deki tutuklulara atfen kırkyama tekniğiyle hazırladığı ve “Önce Adalet, Önce Hürriyet” mesajını taşıyan Türkiye haritası, Saraçhane’deki tarihi İBB binasına asılarak buluşmanın simgesi haline geldi.

Çevrimiçi bağlanarak katılımcılara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle dedi:

“‘Önce Adalet, Önce Hürriyet’ çalışmasının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasına asılması çok kıymetli. 81 ilde kadın kollarımızın, adalet ve arkadaşlarımız için hürriyet talebiyle emek vererek özenle bir araya getirdiği bu çalışma, bugün Saraçhane’de sembol bir yerde duruyor. Bütün darbelerin siyasi ve mekânsal hedefleri olur. 19 Mart darbesinin siyasi hedefi, Türkiye Cumhuriyeti’nin bundan sonraki cumhurbaşkanına ve hükümetine darbe yapmaktı. Darbeciler, bunu yaparken bazı sembolleri hedef alırlar; askeri darbelerde genelde bu sembol, Türkiye Büyük Millet Meclisi olur.”

“Bu buluşma, toplum vicdanının sesi”

Dilek Kaya İmamoğlu, 250 gündür devam eden mücadeleye dikkat çekerek şunları söyledi:

“Tam 250 gündür büyük bir kararlılıkla, azimle ve her geçen gün daha da büyüyen bir kalabalıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu buluşma, toplum vicdanının ve adalet arayışının sesi ve simgesidir. Türkiye’nin dört yanından; eşitsizliğe, adaletsizliğe, zulme karşı yükselen bir haykırıştır. Burada olan ve mücadelemize sesiyle, duruşuyla güç katan herkese teşekkür ediyorum.”

ADA’nın taleplerinin açık ve meşru olduğunu vurgulayan Dilek Kaya İmamoğlu, şunları dile getirdi:

“Biz ayrıcalık istemiyoruz, bir hukuk devletinde olması gerekenleri istiyoruz.

Bir: Masumiyet karinesi ihlal edilmesin.

İki: Tutuksuz yargılama esas alınsın.

Üç: Adil ve şeffaf yargılama yapılsın.”

“Tekrar tekrar okudum, şok geçirdim”

Dilek Kaya İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hitaben de şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz günlerde bir siyasi büyüğümüz, Silivri’ye gitmekle İmralı’ya gitmek arasında bir fark olmadığını belirten bir açıklama yaptı. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş ve Ekrem İmamoğlu’nun eşi olarak bu sözleri duyduğumda inanamadım, anlamakta çok zorlandım ve çok üzüldüm. Tekrar tekrar okudum, şok geçirdim.”

Buluşma, sloganlar, alkışlar ve “Önce Adalet, Önce Hürriyet” pankartları eşliğinde sona erdi.