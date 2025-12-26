Dilek İmamoğlu: Mahkemeler TRT’den ve tüm kanallardan canlı yayınlansın

Aile Dayanışma Ağı’nın (ADA) Saraçhane Parkı’nda düzenlediği 18. buluşmada konuşan Dilek Kaya İmamoğlu, yargı süreçlerinin şeffaf yürütülmesi için mahkemelerin canlı yayınlanması çağrısını yineledi. İmamoğlu, “Bu talebi haklı bulanlar, Meclis’te oylama aşamasına gelindiğinde geri adım atıyor” diyerek tepki gösterdi.

ADA’nın buluşmasına CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın, CHP Parti Meclisi Üyesi Suat Özçağdaş, milletvekilleri, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Açılış konuşmasını ve basın açıklamasını Dr. Dilek Kaya İmamoğlu yaptı.

İmamoğlu’nun ardından, tutuklu bulunan Filiz Kahveci Gökce ile üniversite öğrencisi Taylan Karahan söz alarak yaşadıkları süreci anlattı.

“İnsanların itibarı dedikodularla hedef alınıyor”

Konuşmasında adalet arayışını sürdürdüklerini vurgulayan Dilek Kaya İmamoğlu, Türkiye’de yargının siyasetin gölgesinde kaldığını söyledi. Her gün yeni gözaltı ve tutuklama kararlarıyla karşılaşıldığını belirten İmamoğlu, televizyonlarda iddiaların ve iftiraların delil olmadan tartışıldığını, kişilerin özel hayatlarının hedef alındığını ifade etti. İmamoğlu, “Bir yargılama yapılmıyor; dedikodular üzerinden insanların itibarı zedeleniyor” dedi.

“Türkiye’de adaletin zemini kaydı”

İmamoğlu, adalete duyulan güvenin tarihinin en düşük seviyelerine indiğini belirterek, yürütülen soruşturmaların toplum vicdanını yaraladığını söyledi. Her gözaltı kararında suçtan çok siyasi rahatsızlık sorusunun akla geldiğini dile getiren İmamoğlu, yurttaşları haksızlıklar karşısında sessiz kalmamaya çağırdı.

Canlı yayın talebi: “Yargılanmaktan kaçmıyoruz”

Tutuklu yargılamanın istisna olması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, taleplerinin açık olduğunu belirtti. “Adil, tarafsız ve şeffaf yargılama istiyoruz” diyen İmamoğlu, şu çağrıyı yaptı:

“Yapılan suçlamalar ve verilen cevaplar halktan saklanmasın. Mahkemeler TRT’den ve isteyen her kanaldan canlı yayınlansın. Bu isteği haklı bulduklarını söyleyenler, Meclis’te bunun önünü açacak oylamaya gelince yan çiziyor.”

“Ayrıcalık değil, temel hukuk istiyoruz”

İmamoğlu, siyasetçilere çağrıda bulunarak oy verirken vicdanlarını da hesaba katmalarını istedi. “Biz ayrıcalık değil, temel hukuk prensiplerine uyulmasını istiyoruz” diyen İmamoğlu, bu mücadelenin demokrasi ve çocukların geleceği için sürdüğünü vurguladı.

Cezaevinden mektup: “22 metrekare gökyüzünden sesleniyoruz”

Filiz Kahveci Gökce, tutuklu eşi Buğra Gökce’nin cezaevinde kaleme aldığı 22 Metrekare Gökyüzü adlı kitabından ve mektubundan bölümler paylaştı. Gökce, tutuksuz ve adil yargılama talebini yineledi.

Gençlerden mesaj: “Baskılarla sinmeyiz”

Üniversite öğrencisi Taylan Karahan ise gençliğin baskılar ve tutuklamalarla sindirilemeyeceğini söyledi. Karahan, mücadelenin yalnızca siyasi değil, yaşam hakkı mücadelesi olduğunu vurguladı ve gençlerin karanlığa teslim olmayacağını söyledi.

