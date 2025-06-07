Dilek İmamoğlu, cezaevindeki kadın siyasi mahpuslar için Emine Erdoğan’a mektup yazdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, cezaevinde tutulan kadın siyasi mahpuslar için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a açık bir mektup yazdı.

Kaya-İmamoğlu, mektubunda özellikle Marmara (Silivri) ve Bakırköy Cezaevi'nde tutuklu kadınların, İstanbul dışındaki cezaevlerine sevk edilmeleri nedeniyle çocuklarından ve yakınlarından koparıldığını söyledi.

Bu durumun yalnızca kadın tutukluları değil, aile bireylerini ve özellikle çocukları derinden etkilediğini ifade etti.

Çağrısının siyaset üstü, vicdani bir çağrı olduğunu belirten Kaya-İmamoğlu mektubunda şunları kaydetti:

“Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi,



Bir anne ve toplum vicdanının sesi olma sorumluluğunu yüreğinde hisseden bir kadın olarak bu mektubu size yazıyorum.



Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan kadınlar, İstanbul dışındaki cezaevlerine sevk edilmeleri nedeniyle çocuklarından ve ailelerinden koparılmış durumdalar. Bu uygulama, yalnızca bu kadınların değil, geride kalan aile bireylerinin de hayatını derinden etkilemektedir. ‘Aile Yılı’ ilan edilen 2025 yılında, annelik gibi kutsal bir sorumluluğun bu denli ağır şekilde sekteye uğratılması, toplum vicdanını da derinden yaralamaktadır.



Günahsız çocuklar annelerinden ayrı düşmekte, bu ayrılık onların ruhsal gelişimlerinde onarılması güç izler bırakmaktadır. Aile bütünlüğünün korunması, hukuk devleti olmanın en temel gereklerinden biridir. Bu tür uygulamalar, evrensel insan hakları ve çocuk hakları bakımından ciddi bir sorgulama gerektirmektedir.



Kadınların ve çocukların korunması adına gösterdiğiniz duyarlılığı biliyorum. Sizden ricam; bu meselenin insani yönüyle ele alınması, ilgili kurumlarla istişare edilerek kadın tutukluların ailelerinden koparılmamaları yönünde bir çözüm geliştirilmesidir. Bu çağrımın siyaset üstü, vicdani bir çağrı olarak değerlendirilmesini istirham ediyorum.



Desteğinizin bu konuda binlerce insana umut olacağına inanıyor, mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyor; sağlık ve esenlikler diliyorum.



Saygılarımla”

Dilek Kaya İmamoğlu, geçtiğimiz hafta İBB'ye yönelik soruşturmalarda tutuklanan 10 kadın yönetici için “Kadınlara Özgürlük” kampanyası başlatmıştı.

Kaya-İmamoğlu "Anneler evlatlarından, evlatlar annelerinden uzak" diyerek kampanyanın yalnızca tutuklu kadın belediye çalışanlarını değil, aynı zamanda adalet, eşitlik ve temel haklar adına verilen bir mücadelenin sesi olmayı amaçladığını ifade etmişti.

Altısının çocuğu var

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda 10 kadın tutuklanmıştı. Altısının çocuğu vardı: Tutuklu kadınlar şöyle:

Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu,

Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker,

Medya AŞ Etkinlik Koordinatörü Ceyda Kıryak,

Medya A.Ş. eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman,

Zabıta müdürü Nazan Başelli,

Medya AŞ Reklam Alanı Müdürü Elif Güven,

Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık,

İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay,

İBB Halkla İlişkiler Görevlisi Arzu Can,

İBB Kültür AŞ çalışanı Çağla Demir,

(HA)