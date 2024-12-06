Dilek İmamoğlu: Bugün kazanımlarımız elimizden alınmak isteniyor

Türkiye’de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yılı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun ev sahipliğinde, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda düzenlenen “Büyüt Hayallerini” etkinliği ile kutlandı.

Programda Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet devrimlerinin kadınlara sağladığı kazanımları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesindeki güncel sorunları ele aldı. Etkinlik, siyaset, sanat ve akademi dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi.

Etkinlikte konuşan Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Türkiye’nin kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ülkeler arasında öncü olduğuna dikkat çekerek, Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonunun önemine vurgu yaptı.

“1934 yılında, Atatürk henüz 10 yaşını doldurmuş genç bir Cumhuriyet iken kadınlara seçme ve seçilme hakkını kazandırdı. Bu hak, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde kadınlara on yıllar sonra tanındı. Bu, Atatürk’ün vizyoner liderliğinin bir sonucudur. Çünkü o, bu ülkenin kalkınmasının kadınlar olmadan mümkün olmayacağını biliyordu. Kadınlar, Cumhuriyet sayesinde değer gördü, haklarına kavuştu” dedi.

Kadınların toplumsal hayatta karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çeken Dr. İmamoğlu, son yıllarda kadın haklarının geriye gidişe zorlandığını söyledi.

“Cumhuriyet ve demokrasi sayesinde elde ettiğimiz kazanımlar bir bir elimizden alınmak isteniyor. Kadınlar yeniden evlere kapanmaya, hayattan uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Ancak tüm bu zorluklara rağmen; akademisyen, aktivist ve bir anne olarak umudum yüksek. Bu dönemi de aşacağız ve her alanda eşit ve adil biçimde var olmaya devam edeceğiz” dedi.

"Kadınlar yönetimden uzaklaştırılıyor"

Kadınların siyasi hayatta yeterince temsil edilmediğine dikkat çeken Dr. İmamoğlu, kota sistemine rağmen kadınların karar alma mekanizmalarından dışlandığını belirtti. “Bugün siyasi partilerde kaç kadın yöneticimiz var? Kadınlar, erkekleri bir yere taşıma sürecinde var, ancak sonrası yok. Yönetimden bir şekilde uzaklaştırılıyorlar. Kadınların yönetimden dışlandığı bir sistemle ilerlememiz mümkün değil” dedi. Kadın erkek eşitliğinin sadece söylemle değil, hukuki ve yapısal reformlarla hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ekrem İmamoğlu: Cumhuriyet devrimleri dimdik ayakta tutuyor

Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun ardından söz alan Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin kadınlara sunduğu hakların Türkiye’yi dünyada öncü hale getirdiğini söyledi. “Atatürk’ün devrimleri sadece kadınlara haklar kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye’yi ayakta tutan bir temel oldu. Bugün bu devrimler sayesinde hâlâ dimdik ayakta duruyoruz. Kadınların yöneticilerin yüzde 51’ini oluşturduğu bir Türkiye düşünün, kim bizi durdurabilir?” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, Cumhuriyetin eşitlik ve özgürlük anlayışının Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek en önemli değer olduğunu vurguladı.

İmamoğlu, konuşmasını Cumhuriyetin kadınların toplumsal hayattaki rolünü güçlendirdiğini belirterek sürdürdü:

“Atatürk, bu ülkenin kadınlarına güvendi. Onların dönüştürücü gücünü biliyordu. Kadınlar sadece bu toplumun bir parçası değil, aynı zamanda geleceğini inşa eden temel taşlardır. Cumhuriyet, kadınlara sadece hak değil, aynı zamanda vizyon kazandırdı. Bu miras, bugün de kadınların hayallerinin önünü açmalı.”

Etkinlik, kadınların toplumsal yaşamın her alanında daha güçlü varlık göstermesi için mücadelenin süreceği mesajıyla sona erdi.

(EMK)