HABER
Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2025 11:26
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2025 12:05
3 dk Okuma

Dilek Ekmekçi: Ümitcan Uygun’un avukatı beni susturmak için hukuksuz dava açtırdı

Ekmekçi, tek bir retweet üzerinden açılan davanın başından sonuna kadar usulsüzlüklerle dolu olduğunu söyleyerek, “Ümitcan Uygun, adeta devlet eliyle korunuyor. Bu dava, hukukun nasıl araçsallaştırıldığının en çarpıcı örneklerinden biri” dedi.

Dilek Ekmekçi: Ümitcan Uygun’un avukatı beni susturmak için hukuksuz dava açtırdı

Aleyna Çakır’ın ölümünden sonra kamuoyunda “kadın katili” olarak tanınan Ümitcan Uygun’un avukatı Alev Acar’ın suç duyurusu üzerine hakkında Ümitcan Uygun’a hakaretten dava açılan Avukat Dr. Dilek Ekmekçi, yaşadığı süreci bianet’e anlattı.

Ekmekçi, tek bir retweet üzerinden açılan davanın başından sonuna kadar usulsüzlüklerle dolu olduğunu söyleyerek, “Ümitcan Uygun, adeta devlet memuru muamelesi görüyor. Ankara Batı Adliyesi’ndeki memur suçları savcısı Ümitcan’ın şikâyetine bakıyor, İstanbul Anadolu’dan kesinleşmiş takipsizlik olan konuyla ilgili mükerrer suç duyurusu üzerine dava açılıyor. Bu dava, hukukun belli bir odak tarafından nasıl araçsallaştırıldığının en çarpıcı örneklerinden biri” dedi.

Retweet’ten yakalama kararına

Süreç, Ekmekçi’nin sosyal medyada yaptığı bir retweet ile başladı. Retweet edilen paylaşımda, Döngel Kerhanesi filminden bir replik vardı:

“Ankara hangi pezevengi ortada bırakmış ki seni bıraksın?”

Paylaşıma, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu, Burhan Kuzu, Korkmaz Karaca, Aliye Uzun ve Ümitcan Uygun’un fotoğrafları da eklenmişti.

Ümitcan Uygun’un avukatı Alev Acar, bu paylaşım nedeniyle Ekmekçi hakkında cumhurbaşkanına, Soylu’ya ve Ümitcan Uygun’a “hakaret” suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Dilek Ekmekçi’nin yakalama ile ifadesi alınan soruşturmada Cumhurbaşkanına hakaret, Soylu’ya hakaret ve Ümitcan Uygun’a hakaret yönünden İstanbul Anadolu C. Başsavcılığı tarafından “takipsizlik” kararı verildi. Alev Acar’ın itirazını Sulh Ceza Hakimliği reddetti ve karar kesinleşti.  Bunun üzerine Uygun’un avukatı Ankara Batı C. Başsavcılığı’na 6 aylık şikâyet süresi geçmiş ve kesinleşmiş takipsizlik olan konuda tekrar suç duyurusunda bulundu.

Ekmekçi, “Kesinleşmiş takipsizlik kararına rağmen dosya yeniden açıldı, ifadem bile alınmadan aynı konuda tekrar 2. kere yakalama kararı çıkarıldı. Bu başlı başına hukuksuzluktu. Ancak zaten şikayetin bölünmezliği kuralına aykırı olarak tweeti atan kişinin değil özellikle sadece benim şikayet edilmem bile hukuksuz” diye konuştu.

Usulsüzlük İddiaları

Ekmekçi’nin anlattıklarına göre Ankara Batı Adliyesi’nde açılan yeni davada:

• Uzlaştırma süreci işletilmedi.

• SEGBİS bağlantısı talepleri reddedildi.

• Beraat kararı verilmesi gerekirken, savcı “düşme” kararı istedi.

Ekmekçi, “Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ve CMK hükümlerini yok saydı. Sanki Ümitcan Uygun, Cumhurbaşkanından bile daha değerliymiş gibi bir muamele gördü” dedi.

Mahkeme kararı ve istinaf süreci

Ankara Batı 14. Asliye Ceza Mahkemesi, davada savcının mütalaasına uyarak düşme kararı verdi. Dilek Ekmekçi beraat kararı verilmesi gerektiği gerekçesiyle karara karşı istinaf başvurusunda bulundu. Alev Acar da Ekmekçi hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğini iddia ederek bu karara itiraz etti.

Katılan taraf, Ekmekçi’nin retweet ettiği ifadelerin Ümitcan Uygun’u hedef aldığını savunarak kararın bozulmasını ve hakaret suçundan ceza verilmesini istedi.

Ekmekçi ise paylaşımın hakaret niteliğinde olmadığını ve zaten takipsizlik verildiğini söyledi.

“Ümitcan korunuyor, avukatı davalardan para kazanıyor”

Ekmekçi, bu dava sürecini şöyle yorumladı:

“Ümitcan Uygun gibi uyuşturucu kullanmakla, kadın cinayetleriyle, fuhuş iddialarıyla anılan bir kişiyi yargıda etkili bir odak koruyor. Avukatı Alev Acar ise, Ümitcan’a hakaret eden pek çok kişiye dava açıp buradan para kazanıyor. Bu dava, adalet sistemindeki çarpıklığı gösteriyor.”

Dosya şu anda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf incelemesinde.

Ekmekçi, “Bu sadece benim davam değil. Bu dava, kadınlara ve kadın mücadelesine gözdağı vermek için açıldı. Adaletin kimin yanında olduğunu bir kez daha gördük” dedi.

(EMK)

Dilek Ekmekçi Ümitcan Uygun Aleyna Çakır eril yargı
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

