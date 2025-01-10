Dilek Ekmekçi tahliye edilmedi, bir sonraki duruşma 31 Ocak'ta

Ceza Hukukçusu Dr.Dilek Ekmekçi'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" iddiası ile yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Mahkeme Ekmekçi'nin tutukluluğunun devamı yönünde karar verdi. Bir sonraki duruşma 31 Ocak'ta.

Dilek Ekmekçi'nin annesi ve çok sayıda avukat duruşma salonuna alındı. Kimlik tespitlerinin ardından duruşma başladı. Dilek Ekmekçi de Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden getirildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya, en az 160 kadın Ekmekçi'yi savunmak için yetki belgesi sundu. Ekmekçi'yi savunacaklar arasında İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Avukat Eren Keskin de bulunuyor.

Duruşmayı Antalya Barosu gözlemci olarak takip ediyor. Hak İnisiyatifi ver Mazlum Der'den ve Bağımsız Avukatlar'dan temcisiler de davayı takip ediyor.

Ayrıca Musa Piroğlu da davayı takip edenler arasında. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kabaoğlu da davayı takip etmek üzere salona geldi. Ekmekçi'yi savunacak avukatların yanına oturdu.

Kavili: Tanık biz yokken dinlenmiş

Duruşmada ilk olarak avukat Ömer Kavili konuştu. Kavili şunları söyledi:

“Sanık haline getirilen Ekmekçi’nin ikinci duruşmasındayız. Bugün burada az önce mahkeme başkanından tanığın ifadesinin alındığını öğrendik. Tanık yasaya göre, yaptığı açıklamaların doğruluğunu anlayabilmemiz gerekiyor. Elimizdeki evraka göre üç hakim bir araya gelmiş, bu celse dinlenilmesi gereken tanığı dinleme işini yapmışlar. Kendileri odalarındaki otururken bir anda mı aklına mı gelmiş. Duruşma salonunda hazır olduğunu öğrenmişler tanığın ve savcıyı da almışlar yanlarına. Hukuka aykırı bir şekilde yapılmış ve yargı kültürüne de aykırı. Bu tanık gelmiş ve ifadesini vermiş. Bu kişinin sanık rolüne getirilmiş avukatla ilgili ne gibi ifadesi olacağı biliniyor mu? Yargının işleyişine göre o salonda eminim ki orada o duruşmadaki söylenenler o tutanağa yazılmamıştır her söylenen. Avukatlar yokken duruşma yapmak yeni dönemin icadı. Yargı sizin malınız değil. Dilek Ekmekçi sizin esiriniz değil. Siz nasıl bizlerin tanığa soru sorma hakkına engel oluyorsunuz. Böyle tanık olmaz. Böyle yargılama olmaz. Göstermelik iş yapıyorsunuz."

Mahkeme Başkanı, "Tanığı tekrar dinletmek mi istiyorsunuz?" diye sordu. Kavilli, "Acele etmeyin, konuşuyorum sözümü bölmeyin" dedi. Konuşmasını sürdürdü, "Hukuka dönün" dedi.

Ekmekçi'nin diğer avukatı Efe Eldek, "Derhal beraat" talep etti. Savcı aksi yönde görüş açıkladı. Kavilli, duruma itiraz etti.

Mahkeme başkanı, iddianameyi okudu.

Ekmekçi: Hukuka aykırı tutukluyum

Dilek Ekmekçi’ye savunma yapması için söz verdi. Ancak, Ekmekçi’ye “sen” diye hitap etmesi üzerine Ekmekçi’nin avukatları ve mahkeme heyeti arasında kısa süreli sözlü tartışma çıktı.

Ekmekçi ve avukatları duruma itiraz etti. Bir avukat, “Bu kadar avukatın önünde de bir avukata veya herhangi bir sanığa sen diye hitap edemezsiniz, nezaketli konuşun” dedi.

Mahkeme başkanı avukatlara sözü uyarı yapıldığını duyurdu.

Ekmekçi savunmasında şöyle dedi:

“Ben detaylı bir savunma göndermiştim. Benim tutuklanmama gerekçe olarak yapılan dosyada savunmam yok diye tutuklama çıkarmışlar oysa savunmam vardı. Bu dosyada da var. Hukuka aykırı bir şekilde tutukluyum. Usule aykırıdır bu tutuklama. Esasa ilişkin de savunmamı yapacağım. Mahkemenizin bugün dinlemesi gereken ve bize haber vermeden dinlediğiniz Kerim A. Kimdir ondan başlayalım. Kendisi hakkında örgüt üyesi yönünde iddialar var. Onu bir araştırın lütfen. Hakkındaki soruşturmalara bir bakın. Bu şahsın da Emre Uslu beğenmelerini görebilirsiniz. Benim için iddianameye koyanlar özellikle bunu görsün. Yurttaki kızları fuhuşa sürükleyen Ümitcan Uygun’un annesinin şüpheli ölümünü gizleyen ekiptendir. Süleyman Soylu’nun koyduğu paralel ekiptendir. Beni Cevheri Güven’le ilişkilendirilmeleri de suçlamaları da bundandır. CHP’li Murat Bakan’ın soru önergesinde de vardır. Söz ettiğim isimler soruşturmalarda adı geçiyor. FETÖ’den yargılanması gereken kişi beni ihbar ediyor siz beni yargılıyorsunuz."

"Açıklmam nasıl suç oluyor?"

Ekmekçi, iddianameye dayanak yapılan sosyal medya paylaşımlarıma ilişkin şunları söyledi:

"Benim hikayemi anlattığım yayınların suçlama konusu yapılarak tutuklu yargılanmam hukuksuzdur. Yayınların içeriklerine bakılmamış. Çıktığım youtube yayınlarında kendi görüşlerimi açıklamam nasıl suç olabilir? Birçok yayına katıldım, birçok gazeteye beyan verdim. Bunların çoğu gözardı edilmiş. Sadece FETÖ'ye yakın olduğu iddia edilen kanallar İddianameye konulmuş. Kamu görevlisi olarak suçu bildirmem gerekir. Bunu yapmamak suçtur. Benim devlet içinde yuvalanmış, ifşa ettiğim kriptoların beyanlarına bakılarak yargılanmam trajikomiktir."

"Tutukluluğum zülme dönüştü"

Dilek Ekmekçi, yurtlarda kalan kızların fuhuşa sürüklenmesine ilişkin araştırmalara başladığında kendisine kumpas soruşturmaların başladığını söyledi. "Koray Öner'in yaptıklarına ilişkin açıklamalarda bulunmasaydım ikinci Mehmet Ağar olacaktı" dedi.

Ekmekçi şöyle dedei:

“Bana bazı isimler düşmanlık besliyor. Kumpas kurulmuş durumda. FETÖ’den dolayı yargılanan haklarında soruşturma olan insalar benimle uğraşıyor. Ben nasıl FETÖ’cü olabilirim? Beni hukuksuz bir şekilde tutukladılar. Benim dile getirdiğim iddiaları birçok gazeteci de gündeme getirdi. Burada bir haksızlık var. Bu haksızlık bir zulümdür. Tutukluluğumun sona ersin."

"Sosyal medya paylaşımlarına baktım örgüt üyesi olduğunu anladım"

Tanık Mehmet Talat Ertürk şunları söyledi:

“Ben bu kişiyi bana ve babalık davası açtığında tanıdım. Bu insan benim canımdan can aldı. Bu kadının FETÖ ile bağlantısı var. Buna göre ilerleyen bir ajandası var. Sosyal medya paylaşımlarına bakarak FETÖ'cü olduğunu örgüt üyesi olduğunu anladım. Bununla ilgili bilgileri topladım imzaladım verdim. Cumhurbaşkanı talimatını uyguladım."

Yargılama, ihbarcı tanık Mehmet Talat Ertürk'ün ifadesi SEGBİS'le alınıyor. Avukat Eren Keskin, tanığa “Siz bu sosyal medya taramalarını kendiniz mi yaptınız? Size Kerim A. Yardım etti mi?” diye sordu. Tanık Ertürk, “Ne önemi var?” dedi, soruyu yanıtlamadı.

Avukat Ömer Kavili'nin sanığa soru sorması devam ederken sözlü tartışma çıktı, Mahkeme Başkanı Kavili'nin salondan çıkmasını istedi. Kavili, "Kürsüye saygımdan çıkıyorum" dedi.

Dilek Ekmekçi, “Beni ne zamandır tanıyorsunuz?” diye sordu. Tanık Ertürk, “Beni daha önceden tanımıyor musunuz? Emin misiniz? Evlat edinen annemi ve üvey babamı da tanımıyor sunuz yani?” dedi.

Tanık bunları kabul etmedi. Tanığın avukatı, tanığın yanında olmasının nedenini "bu dava siyasi" diyerek savundu.

Sanık hakkında suç duyurusu yapıldı

Dilek Ekmekçi’nin avukatlarından Murat Sadak tanık Ertürk’ün husumetle hareket ettiğini belirtti. Ayrıca avukat Sadak, Sanığın yanında hukuka aykırı bir şekilde avukatının bulunması ve avukatının kendisini yönlendirmesi nedeniyle de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’n suç duyurusu yapacaklarını söyledi.

Avukat Sadak, "Burada kimse devlet düşmanı değil. Hepimiz daha iyi bir ülke ve hukuk istiyoruz. Hepimiz evrensel hukuk istiyoruz. Müvekkilimin tahliyesini istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz" dedi. Daha sonra söz alan avukat Efe Eldek, iddianameye konu olan gazeteci Cevheri Güven'in videolarının çözülmesini istedi, iddiaları anlattı "Hangisi suç unsudur?" dedi.

Keskin: Mehmet Ağar'ın bu dosyada payı var

Eren Keskin, şöyle dedi:

“Bu devlet hukuk devleti değil istihbarat devleti. Örgüt üyeliğine dair iddialara dair bir dayanak yok dosyada. İstihbaratın hazırladığı bir dosya ile karşı karşıyayız. Aylardır tutuklu ilk duruşmada sizin mahkemeniz daha ifadesini almadan hemen bıraktı doğrusunu yaptı. Bu yapı yine müdahale etti ve maalesef Osman kavala dosyasında gördüğümüz gibi yeniden tutuklandı. Örgüt üyeliğinin koşulları yok. Bu dosya bugün çöktü. bu dosyada Mehmet Ağar'ın payı var."

Savcı, "Dilek Ekmekçi'nin tutukluluğu devam etsin" diye görüşünü açıkladı. Son sözü sorularn Ekmekçi, "Benim değil bana kumpas kuranların yargılanması gerekiyor. Sadece tahliye değil beraat istiyorum" dedi.

Hatırlatma: Ceza hukukçusu Dilek Ekmekçi, daha önce MHP ve Ülkü Ocakları’nın önde gelen isimleri hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiasıyla suç duyurusunda bulunduktan sonra 1 Eylül’de tutuklanmıştı. 22 Ekim’deki ilk duruşmada serbest bırakılmış ve ertesi gün aynı suçtan tekrar tutuklanmıştı.

(EMK)