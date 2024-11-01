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Yayın Tarihi: 1 Kasım 2024 11:57
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2024 12:11
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Dilek Ekmekçi'nin akıl sağlığı muayenesi için gözlem altına alınma kararına itiraz reddedildi

Ekmekçi'nin akıl sağlığı muayenesi yapılması için gözlem altına alınmasına dair verdiği karara yapılan itiraz reddedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dilek Ekmekçi'nin akıl sağlığı muayenesi için gözlem altına alınma kararına itiraz reddedildi
Dilek Ekmekçi 86 yaşındaki annesi ile birlikte cezaevi görüşünde...

Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin Osman Gökçek’in şikayeti üzerine açılan dosyada Ceza Hukukçusu Dr. Avukat Dilek Ekmekçi’nin akıl sağlığı muayenesi yapılması için gözlem altına alınmasına dair verdiği karara yapılan itiraz, Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nce kesin olarak reddedildi. Ekmekçi, Bakırköy Cezaevi'nde tutuklu. 

Ekmekçi'nin avukatlarından Peren Sanrı Arslan, kararı X'te şöyle duyurdu:

"Osman Gökçek'in şikayetçisi olduğu dosyada Dilek Ekmekçi'nin akıl sağlığı muayenesi yapılması için gözlem altına alınmasına dair Ank. 3. Sulh Ceza Mahkemesi' nce verilen karara yapılan itiraz Ank. 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kesin olarak reddedildi."

Ne olmuştu?

Ceza hukukçusu Dilek Ekmekçi, daha önce MHP ve Ülkü Ocakları’nın önde gelen isimleri hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiasıyla suç duyurusunda bulunduktan sonra 1 Eylül’de tutuklandı. Tahliye edildiği gün, “Fetullahçı Örgüt’e üye” olduğu iddiasıyla yine tutuklandı. Bakırköy Cezaevi’ne konuldu. 22 Ekim’de görülen ilk duruşmada önce aynı suçtan tahliye edildi, ertesi gün yeniden tutuklandı.

(EMK)

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İstanbul
Dilek Ekmekçi mahpus avukatlar
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