Dilek Ekmekçi, "hukuksuzca gözaltında"

Salı günü "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" iddiası ile yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilen avukat Dilek Ekmekçi, hala serbest bırakılmadı.

Dilek Ekmekçi hakkında tahliye kararı verildi

Avukatı Dr. Murat Sadak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Dilek Ekmekçi, hakkındaki bir başka soruşturma dolayısıyla ifade alınması için yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca göz altına alındı.

Sadak'ın açıklamasına göre Ekmekçi'nin ifadesinin alınmasından sonra derhal serbest bırakılması gerekiyordu ancak "hukuka aykırı şekilde" Bakırköy Başsavcılığınca gözaltına alındı ve Ataköy Karakolu'nda tutuluyor.

Dilek Ekmekçi bugün tahliye edilmesine rağmen başka dosyadan ifade alınması ve ifade alındıktan sonra hemen serbest bırakılmasına dönük yakalama kararı olmasına rağmen HUKUKA AYKIRI bir şekilde Bakırköy Başsavcılığınca gözaltına alınmıştır. Şuan Ataköy Karakolunda gözaltına… https://t.co/GyM00lVfda pic.twitter.com/HjAxeJeAdF — Av. Dr. Murat Sadak (@SADAKMURAT) October 22, 2024

Ne olmuştu? Ekmekçi, daha önce MHP ve Ülkü Ocakları’nın önde gelen isimleri hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılığa sunulan suç duyurusunda, İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK üyeleri Şahin Gürz, Tamer Çakıroğlu ile Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim, MHP İstanbul İl Başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 isim yer alıyordu. Dilek Ekmekçi'nin tutuklanması, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Ülkü Ocakları'ndan bazı yöneticiler hakkında Sinan Ateş cinayetiyle ilgili suç duyurusunda bulunmasının hemen ardından gerçekleşmişti.

(AEK)