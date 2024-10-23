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Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 01:07
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2024 01:49
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İFADESİ ALINMADAN TUTULUYOR

Dilek Ekmekçi, "hukuksuzca gözaltında"

Avukatı Murat Sadak, bugün tahliye edilen Avukat Dilek Ekmekçi’nin ifadesinin alınmasına yönelik "yakalama" kararı gerekçesiyle gözaltına alındığını, ancak ifadesi alınıp serbest bırakılması gerekirken Bakırköy Savcılığınca karakolda tutulduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dilek Ekmekçi, "hukuksuzca gözaltında"
Dilek Ekmekçi

Salı günü "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" iddiası ile yargılandığı davanın ilk duruşmasında  tahliye edilen avukat Dilek Ekmekçi, hala serbest bırakılmadı.

Dilek Ekmekçi hakkında tahliye kararı verildi
Dilek Ekmekçi hakkında tahliye kararı verildi
22 Ekim 2024

Avukatı Dr. Murat Sadak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Dilek Ekmekçi, hakkındaki bir başka soruşturma dolayısıyla ifade alınması için yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca  göz altına alındı.

Sadak'ın açıklamasına göre Ekmekçi'nin ifadesinin alınmasından sonra derhal serbest bırakılması gerekiyordu ancak "hukuka aykırı şekilde" Bakırköy Başsavcılığınca gözaltına alındı ve Ataköy Karakolu'nda tutuluyor.

Ne olmuştu?

Ekmekçi, daha önce MHP ve Ülkü Ocakları’nın önde gelen isimleri hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılığa sunulan suç duyurusunda, İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK üyeleri Şahin Gürz, Tamer Çakıroğlu ile Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim, MHP İstanbul İl Başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 isim yer alıyordu.

Dilek Ekmekçi'nin tutuklanması, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Ülkü Ocakları'ndan bazı yöneticiler hakkında Sinan Ateş cinayetiyle ilgili suç duyurusunda bulunmasının hemen ardından gerçekleşmişti.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Dilek Ekmekçi hukuksuzluk haksız tutuklama
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