Dilek Ekmekçi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Ceza hukukçusu Avukat Dilek Ekmekçi, dün "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye edildi ancak savcılık bu tahliyeye itiraz etti.

İFADESİ ALINMADAN TUTULUYOR Dilek Ekmekçi, "hukuksuzca gözaltında"

Dilek Ekmekçi hakkında tahliye kararı verildi

Dün (22 Ekim) "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" iddiası ile yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilen avukat Dilek Ekmekçi, dün gece boyunca gözaltında kaldı.

Avukatı Peren Sanrı Arslan önce kendilerine "tutuklandı" yönünde bilgi verildiğini ancak sonrasında bu bilginin "tutuklamaya yönelik yakalama" kararı olduğunu belirtti. Avukat Arslan X'te şu paylaşımını da güncelledi.

"Dilek Ekmekçi hakkında savcılığın itirazı üzerine tekrar tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. Duruşma Ocak ayında. Ayrıca, Osman Gökçek 'in şikayetçi olduğu dosyada da Dilek Ekmekçi 'yi akıl muayenesine göndermek istiyorlar. #DilekEkmekçiyeÖzgürlük"

Ekmekçi: Kumpaslar sona ersin

bianet’in yazılı sorusunu yanıtlayan Ekmekçi, “Sadece özgür olmayı değil, bu adli mobing suretiyle işkence mahiyetindeki SLAPP kumpas dava ve soruşturmaların son bulmasını, ört basçı ve kumpasçıların yargılanmasını, yargı ve emniyet içindeki çetelerin, paralel yapıların temizlenmesini istiyorum” dedi.

Avuıkatları Ekmekçi hakkında 3 hafta süreyle akıl hastanesine yatırma kararı verildiğini söyledi.

Ne olmuştu? Ekmekçi, daha önce MHP ve Ülkü Ocakları’nın önde gelen isimleri hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılığa sunulan suç duyurusunda, İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK üyeleri Şahin Gürz, Tamer Çakıroğlu ile Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim, MHP İstanbul İl Başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 isim yer alıyordu. Dilek Ekmekçi'nin tutuklanması, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Ülkü Ocakları'ndan bazı yöneticiler hakkında Sinan Ateş cinayetiyle ilgili suç duyurusunda bulunmasının hemen ardından gerçekleşmişti.

(EMK)