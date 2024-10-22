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Yayın Tarihi: 22 Ekim 2024 10:48
 ~ Son Güncelleme: 22 Ekim 2024 17:02
4 dk Okuma

Dilek Ekmekçi hakkında tahliye kararı verildi

Ekmekçi, “Mahkemede savunma yapmak istiyorum. Duruşma salonunda hazır bulunmak istiyordum bugün. Sizin gözlerinize bakmak istiyordum. Avukatlarımın talebime rağmen SEGBİS’le sesimi duyurmaya çalışıyorum. Zaten sesimi kısmak isteyenler kumpasla beni tutukladılar. Bu da sesimi kısma girişimin mahkeme salonuna yansıması" dedi.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Dilek Ekmekçi hakkında tahliye kararı verildi
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Ceza Hukukçusu Dr.Dilek Ekmekçi'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" iddiası ile yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Mahkeme, Ekmekçi hakkında tahliye kararı verdi. Bir sonraki duruşma 10 Ocak'ta.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya Ekmekçi, Bakırköy Kadın Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Ekmekçi'nin avukatları, Ekmekçi'nin SEGBİS yerine mahkemeye gelip savunma yapmak istediğini ancak mahkemenin bu talebi "gerekçesiz" reddettiğini söyledi. Avukatlar, itirazlarının da kabul edilmediğini belirterek, durumu "hukuksuzluk" olarak yorumladı.

Mahkeme avukatların talebini kabul etti

Saat 10.40'ta başlaması gereken duruşma, 12.30'da başladı. Duruşmaya giren avukatların tamamı, savunmanların oturduğu alanda avukat olarak oturmak istedi.

Mahkeme heyeti sadece üç avukatın bu alanda oturmasına izin verdi. Mahkeme heyeti ve avukatlar arasında sözlü tartışma çıktı. Mahkeme, dinleyicilerin yanında oturmalarını istedi avukatların, avukatlar bunu "hayır boş yer var orada oturacağız biz de savunmanız" diye karşılık verdi. Mahkeme başkanı Ekmekçi'nin avukatı olarak sadece üç avukatın avukatlar bölümünde oturmasına izin verdi. Çok sayıda avukat duruma tepki gösterdi. Kısa süreli tartışmanın ardından, avukatların tamamı, avukatlar için ayrılan bölüme alındı.

Avukat: Parmak mı kaldıralım?

Bu sırada salona, polisler girdi.

Dilek Ekmekçi’nin avukatlarından Ömer Kavilli, “iddianamenin okunmasını” istedi. Başka bir avukatı da “Bizzat burada savunma yapmasını istiyoruz. Usulen bu yanlıştır hukuksuzdur” dedi. Kavilli, “Biz öncelikle, UYAP ve SEGBİS’in açılmasını istiyoruz kayıt yapılmasını istiyoruz” dedi. Mahkeme başkanı Kavilli’ye ilişkin “Kavilli usule dair itirazı olduğunu söyledi. Söz almadan konuşmaya başladı”

Sonrasında başka bir avukatın da izin almadan konuştuğunu belirten mahkeme, ikinci itirazlarda avukatların salondan çıkartılacağını söyledi.

Başka bir avukat da “Parmak mı kaldıralım?” diye sordu. Mahkeme başkanının "Avukatların tamamı Ekmekçi'nin savunmanı değil konuşamaz" demesinin ardından Dilek Ekmekçi kendi avukatı konuştu, "Müvekkilim yetki verdi ve salondaki tüm avukatları savunman olarak yetkilendirdi" dedi.

Avukat Ömer Kavilli, yargılamanın gereği olarak Ekmekçi'nin salona getirilmesi gerektiğini belirtti.

Avukat Murat Sadak, “Bakırköy Cezaevi’nden müvekkilimizin getirilmesini istiyoruz. Talebimiz bir saat içinde buraya getirilmesi. Mesafe 10 km’dir. Ayrıca müvekkilime SEGBİS’le savunma yapmayı isteyip istenmediğinin sorulmasını istiyorum. Ayrıca, salondaki tüm avukatların izleyici değil avukat olarak yetkilendiriliyor. Tutanağa da geçirilmesini istiyoruz” dedi.

Avukattan mehkemeye: Siz MHP'nin talimatlarını yapıyorsunuz

Duruşmada konuşan Savaş İşliyen de mahkemeye avukatların üç ile sınırlandırılamayacağını söyledi. Mahkeme başkanı ile kısa süreli tartışmanın ardından İşliyen, "Siz talimat alıyorsunuz. Biz sizin kimden talimat aldığınızı biliyoruz. Siz MHP'den talimat alıyorsunuz" dedi. Mahkeme başkanın kararı ile salondan çıkarıldı.

Sonrasında konuşan İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, "Ekmekçi uzun zamandır bu savunmaya hazırlanıyor. Duruşmada yüzünüze bakarak bu savunmayı yapmak istiyor. Böyle bir hakkı da var. Bu talebimizin kabul edilmesini. Buraya getirilmez ise de gerekçesinin açıklanmasını istiyoruz" dedi.

Mahkeme Başkanı, "Ömer Kavilli sesini yükseltti, ikinci defa uyarıyoruz" dedi. Ömer Kavilli de "Mahkeme başkanı siz de hukuku uygulamıyorsunuz" dedi. Mahkeme başkanı, "Uyardık, avukat beyi salondan çıkarın" dedi. Başka avukat "Hepimizi çıkarın o zaman" diye konuştu. Sözlü tartışma sonrasında tüm avukatlar salondan çıktı.

Dilek Ekmekçi, "Avukatım Murat Bey, Eren Keskin ve İstanbul Barosu'ndaki gözlemciler kalsın" dedi.

Ekmekçi: Orada savunma yapmak istiyorum

Ekmekçi, “Avukatlarımın taleplerine katılıyorum. Orada savunma yapmak istiyorum. Duruşma salonunda hazır bulunmak istiyordum bugün. Sizin gözlerinize bakmak istiyordum. Avukatlarım talebime rağmen SEGBİS’le sesimi duyurmaya çalışıyorum. Zaten sesimi kısmak isteyenler kumpasla beni tutukladılar. Bu da sesimi kısma girişimin mahkeme salonuna yansıması. Ben SEGBİS kaydının açılmasını talep ediyorum. Beni hem oraya getirmediniz. hem de UYAP kaydı almıyorsunuz. Ben tüm sözlerimin kaydedildiğini nereden bileceğim. Benim söyleyeceğim gerçeklerdir. UYAP açın benim söylediklerimi kaydedin. Savunma yapmayacağım. Bu kadar ayak altına alınmaz bir ülkenin mahkemesi" dedi.

"Beyanlarım kayda geçsin"

Ekmekçi, "Ya salona getirin beni ya da UYAP kaydını açın. Kumpas bir iddianame ile beni tutukladınız. Benim söylediklerimi eksik kayda geçirmeyeceğinizi nereden bileyim" dedi. "Sizin adaletinize güvenmiyorum. Benim söylediğim tüm cümlelerin kayda geçirilmesini, zapta geçirilmesini istiyorum" dedi.

Salondaki avukatlar, "Taleplerin kayda geçirilmedi" dedi. Mahkemeye tepki gösteren avukatlar "Siz gücünüze güveniyorsunuz. Keyfi davranıyorsunuz" dedi.

Ekmekçi: Koşullar oluşturulsun savunmam alınsın

Mahkeme ısrarla "Savunma yapacak mısınız?" diyor, Ekmekçi, "Koşullar uygun değil. Savunma yapmak istiyorum fakat kayıt bile alınmıyor. Duruşma salonunda hazır etmediğiniz için beni tahliyemi engel olunmasını istemiyorum. Öncelikle haksız tutuklamanın sona ermesini istiyorum" dedi.

Savcı: Tutukluluğun devamına karar verilsin

Savcı mütalaasını sundu ve "tutukluluğun devamına karar verilmesi" yönünde görüşünü açıkladı. Ekmekçi, "Koşullar sağlansın savunma yapmak istiyorum, hukuku ayaklar altına alıyorsunuz. Elimde 25 sayfa savunma var. Gözünüze bakarak kendisine yapılan kumpasları anlatmak istedi" dedi.

Keskin: Tahliyesini istiyoruz

Ekmekçi'nin avukatı Murat Sadak "Onu buraya getirmemeniz ona yapılan son kumpastır. 10 km öteden sanığı getiremiyorsa mahkeme kendisini sorgulamalı" dedi. Eren Keskin, "Savunma hakkı ihlal ediliyor. Yüz yüzeli ilkesi gerçekleşmiyor. Müvekkil ısrarla bunu talep ediyor. Siz sıkılıyorsunuz evet ama siz de birgün avukat olacaksınız. Siz kararınızı vermişsiniz fakat en azından hazır bulundurulması yönünde karar verin. Müvekkilimizi tahliye edin" dedi.

Aranın ardından kararını açıklayan Mahkeme, Ekmekçi hakkında tahliye kararı verdi.

Ekmekçi, önce "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla 1 Eylül 2024'te tutuklandı. Ardından "Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olmak"la suçlandı ve bu nedenle tekrar tutuklandı. "Hakaret" suçlamasından tahliye edilse de, "Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olduğu" iddiasıyla tutukluluğu devam ediyor.

Duruşmayı İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden avukat Birsen Taş Topaloğlu, DEM Parti Milletvekli Çiçek Otlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi takip etti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Dilek Ekmekçi mahpus avukatlar Eren Keskin
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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