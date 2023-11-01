İstanbul’da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan, güzellik merkezi sahipleri Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan üç kişi de Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.

Şirketlerinde arama yapılmıştı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait şirketlerde 26 Ekim’de polislerce arama yapıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Polat çiftine ait 15 şirkete yönelik arama, el koyma ve inceleme kararı verildi.

Karar uyarınca Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile vergi müfettişleri şirketlerde arama yaptı.

Aramalarda şirketlerde bulunan dijital materyaller ve defterler incelendi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın cep telefonlarına da el incelenmek üzere el konuldu.

Polat çiftinin avukatı Vahit Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyla ilgili gizlilik kararı bulunduğunu söyledi. (AS)