Dilan Karaman’ın şüpheli ölümü: Komisyon soruşturmada yeni detaylar paylaştı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Saliha Aydeniz’in danışmanı ve gazeteci Dilan Karaman’ın 28 Kasım’da hastanede yaşamını yitirdiği şüpheli olaya ilişkin soru işaretleri artıyor. Kadın örgütleri ve hukukçulardan oluşan inceleme komisyonu, soruşturmanın seyrine dair yeni bilgileri paylaştı.

MA’dan Rukiye Payiz Adıgüzel’in haberine göre, Komisyon üyesi Gulan Çağın Kaleli, tanık ifadeleri ve sunulan deliller doğrultusunda Karaman’ın daha önce arkadaş olduğu M.T.’nin dosyada artık “şüpheli” sıfatıyla yer aldığını açıkladı.

Kaybolma riski olan deliller Emniyet'e iletildi

Kaleli’nin aktardığına göre, 11 Kasım’da “adli vaka” olarak hastaneye kaldırılan Karaman’la ilgili ilk günden itibaren tanık beyanları toplandı ve kaybolma riski bulunan deliller Emniyet Müdürlüğü'ne iletildi. Karaman’ın sosyal medya paylaşımları, şiddete maruz kaldığını aktardığı arkadaşlarının ifadeleri ve yeni taşındığı evin kira sözleşmesi dosyaya eklendi.

Ayrıca Karaman’ın telefonu, dijital materyalleri ve M.T.’nin sunduğu mektup da incelemeye alındı. Kaleli, mektuptaki el yazısının M.T.’ye ait olup olmadığını belirlemek üzere örnek yazıları karakola teslim ettiklerini söyledi.

Komisyon, olay yeri inceleme tutanaklarının hazırlandığını ancak Karaman’ın evini gören MOBESE kayıtlarının dosyada bulunmadığını belirterek bu kayıtları talep etti. 112 ve polis ekiplerinin o günkü müdahalelerine dair çelişkilerin de soruşturmanın önemli başlıklarından biri olduğu ifade edildi.

Kaleli, soruşturmanın hâlâ karakol aşamasında olduğunu ve önümüzdeki günlerde savcılığa gönderilmesinin beklendiğini söyledi. Toplanan deliller doğrultusunda sürecin “intihara sürükleme” suçu kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

Karaman’ın ölümünün bireysel bir olay olarak değil, politik ve toplumsal bir mesele olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Kaleli, “Hakikatin ortaya çıkması için hem hukuki hem toplumsal dayanışmayı büyütmemiz gerekiyor” dedi.

(EMK)