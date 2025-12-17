ENGLISH KURDÎ
KADIN
17 Aralık 2025 17:47
 17 Aralık 2025 17:52
Okuma Okuma:  2 dakika

Dilan Karaman İnceleme Komisyonu: Sürecin acele ile kapatılmasına karşıyız

Komisyon, yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen bilgilerin titizlikle derlendiğini, tanıklıkların dikkatle incelendiğini ve ölüm öncesi sürecin tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Dilan Karaman İnceleme Komisyonu: Sürecin acele ile kapatılmasına karşıyız
Fotoğraf: Medine Mamedoğlu

Dilan Karaman İnceleme Komisyonu, son sürece dair kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yaptı. Kadın kurumlarının bir araya gelerek oluşturduğu komisyon, Karaman’ın ölümünün münferit bir vaka olarak ele alınamayacağını vurguladı, sürecin çok boyutlu ve derinlikli biçimde ele alındığını belirtti.

Gazeteci Dilan Karaman'ın şüpheli ölümünü kadın örgütleri araştıracak
Gazeteci Dilan Karaman'ın şüpheli ölümünü kadın örgütleri araştıracak
29 Kasım 2025
Bir dönem Medyascope’ta içerik üreten, Hayvan Gazetesi programını sunan ve rejide görev alan gazeteci ve kadın hakları savunucusu Dilan Karaman hastanede iken 27 Kasım'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

Komisyon, yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen bilgilerin titizlikle derlendiğini, tanıklıkların dikkatle incelendiğini ve ölüm öncesi sürecin tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı.

Açıklamada, olayın yalnızca gerçekleştiği ana odaklanılmasının yetersiz olacağına dikkat çekilerek, olası ihmallerin ve sorumlulukların da araştırma kapsamına alındığı vurgulandı.

"Belgeler inceleniyor"

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Dilan Karaman’ın ölümü, münferit bir vaka olarak geçiştirilemeyecek kadar ağır ve çok boyutlu bir sürecin sonucudur. Kadın kurumları olarak, bu ölümün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla oluşturduğumuz komisyon çalışmalarını sürdürmektedir.

Komisyonumuza ulaşan bilgiler titizlikle derlenmekte; tanıklık süreçleri dikkatle incelenerek çalışmalar devam etmektedir.
Bu nedenle sürecin aceleyle kapatılmasına, eksik ya da yüzeysel değerlendirmelerle sonuçlandırılmasına karşıyız.

Komisyonumuz, olayın yalnızca gerçekleştiği ana değil; ölüm öncesi süreçte yaşananlara, olası ihmal ve sorumluluklara da odaklanmaktadır. Bu kapsamda belge incelemeleri sürmekte, tanıklıklar toplanmaktadır. Komisyon, çalışmalarının kalan bölümünü en kısa sürede tamamlamayı hedeflemektedir. Tüm görüşmelerin sona ermesinin ardından kamuoyu, hazırlanan nihai rapor aracılığıyla bilgilendirilecektir.

Dilan’ın anısına sahip çıkarak benzer olayların tekrar etmemesi adına aldığımız sorumlulukla komisyonumuz; kadınların yaşam hakkını tehdit eden tüm yapısal, toplumsal ve kurumsal ihlallerin görünür kılınmasını, cezasızlık politikalarına karşı mücadeleyi ve hakikatin açığa çıkarılmasını temel bir görev olarak görmektedir.
Bu süreçte hiçbir baskı, yönlendirme ya da karartma girişimine boyun eğmeden, kadın dayanışmasının gücüyle çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü kamuoyuna bir kez daha hatırlatıyoruz.

'Çalışmalarımız gizlilikle sürüyor'

Kamuoyunun adalet talebini ve beklentisini görüyor, bu talebin bir parçası olduğumuzu özellikle vurguluyoruz. Komisyonumuz, çalışmalarını bu aşamada gizlilikle sürdürmekte; elde edilen bulguları ve tespitleri şeffaflıkla sonuç raporunda kamuoyuyla paylaşacaktır. Nihai raporumuz tamamlandığında, yalnızca bu ölüme ilişkin değerlendirmeler değil, benzer vakaların tekrar etmemesi için gerekli politik öneriler de kamuoyuna sunulacaktır.

Kadınların yaşamını hedef alan şiddetin her biçimine karşı; Dilan Karaman’ın adını ve mücadelesini yaşatmaya, adalet talebini büyütmeye ve benzer kayıpların önüne geçmek için örgütlü mücadeleyi güçlendirmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

(EMK)

Dilan Karaman şüpheli kadın intiharları şüpheli kadın ölümleri
