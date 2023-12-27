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HABER
Yayın Tarihi: 27 Aralık 2023 17:03
 ~ Son Güncelleme: 27 Aralık 2023 17:24
2 dk Okuma

Dikmeceliler jandarma eşliğinde köye gelen iş makinelerinin önünü kesti

"Neden karşımızda sadece asker ve polis görüyoruz? Neden bize asker bilgi veriyor da vali gelmiyor, başkanlar gelmiyor? Bizleri neden görmezden geliyorlar? Yaşam alanlarımıza hiç kimseyi geçirmeyeceğiz artık. Bu kadarı yeter.”

Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
Görseli Büyüt
Dikmeceliler jandarma eşliğinde köye gelen iş makinelerinin önünü kesti
Fotoğraf: Dikmece Direniyor/X

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı olan Dikmece Mahallesi'nde tarım arazileri kamulaştırılan depremzedelerin direnişi 157 gündür devam ediyor.

Dikmeceli yurttaşlar, bugün kolluk kuvvetleri eşliğinde köye girmek isteyen iş makinelerinin önünü kesti.

“Dikmece Direniyor” sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Nöbetimiz zaferle sonuçlanana kadar hiçbir yeri terk etmeyeceğiz” denildi. Paylaşılan bir videoda ise Dikmeceli yurttaşın, jandarma komutanına şu sözlerle tepki gösterdiği görüldü: 

“Burada yaşam alanlarımızı savunuyoruz. Neden karşımızda sadece asker ve polis görüyoruz? Neden yetkililer gelip bu halkla konuşmuyor? Neden bize asker bilgi veriyor da vali gelmiyor, başkanlar gelmiyor? Gelsinler, bizi muhatap alsınlar. Bizleri neden görmezden geliyorlar? Yaşam alanlarımıza hiç kimseyi geçirmeyeceğiz artık. Bu kadarı yeter.”

Mahkeme kararına rağmen çalışmalar sürüyor

bianet’in telefonla ulaştığı Dikmece'den Yüksel Doğru, “Yukarı mahalle ile çiftlik arasındaki alana girmeye çalışıyorlar. Daha önce ‘bu etabı iptal ettik’ demişlerdi, şimdi ise ‘yapacağız’ diyorlar” diye konuştu.

Hatay 3. İdare Mahkemesi’nin Dikmece’deki istimlak kararları için 6 Kasım’da verdiği ‘yürütmeyi durdurma’ ara kararına dikkat çeken Doğru, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elimizde yürütmeyi durdurma kararı var ama mahkemeyi tanımıyorlar ki. Karara rağmen çalışmalar durmadı. Zaten şehirdeki evlerimiz yıkıldı, hayatlarımız mahvoldu, şimdi de köyümüzdeki arsalarımızı alıyorlar.”

Dikmeceliler: Bu daha başlangıç, mücadeleye devam
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İş makinelerinin girmek istediği alanın kayalık zemin olduğunu belirten Doğru, “Yarın burada temel açmak için dinamit patlatacaklar, buradaki okul ve evler hasar görecek. Yollarımız zaten iş makineleri yüzünden berbat halde” dedi.

(VC)

6 Şubat depremleri dikmece Antakya hatay
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
[email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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