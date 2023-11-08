Dikmeceliler: Bu daha başlangıç, mücadeleye devam

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı olan Dikmece Mahallesi'nde tarım arazileri kamulaştırılan depremzedelerin direnişi 108. gündür devam ediyor.

Dikmeceli yurttaşların istimlak kararlarının iptali için Cumhurbaşkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı açtığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, yürütmeyi durdurması kararı verdi.

Dikmeceli yurttaşlar hukuk mücadelesi başlattı

Kararı, Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı Avukat Ecevit Alkan dün (Kasım) sosyal medya platformu X’te paylaştı.

Mahkeme kararında, istimlak kararlarına ilişkin somut ve hukuki gerekçelerin yasal dayanaklarıyla birlikte açıklanmasını ve taşınmazların bulunduğu alanın uydu kent yerleşimi için uygun olduğunu gösterir bilgi ve belgelerin birer örneğinin kendilerine gönderilmesini istedi.

“Mücadeleye devam”

Dikmeceli yurttaşlar, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı için bugün eylem düzenledi.

“Ma rıhna, nıhna hon (Buradayız, gitmiyoruz)” yazılı pankartı açan Dikmeceliler, köy meydanında bir araya gelerek inşaat çalışmalarının yapıldığı tarım arazilerine yürüdü.

Yurttaşlar sık sık “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları attı.

Hukuki süreçte ilk olumlu sonucu aldıklarını belirten Dikmeceli bir yurttaş, “Şu an mahkemenin vermiş olduğu bir yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ama henüz kazanılmış bir şey yok. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Evet haklıyız. Bu davada haklıyız ki mahkeme böyle bir karar verdi. Bunu dosta, düşmana buradan ilan ediyoruz” dedi.

Dikmeceliler: Direnmekte ısrarlıyız ve kazanacağız

“Adaletli bir karar çıkmasını bekliyoruz”

108 gündür toprakları ve zeytinlikleri için direndikleri belirten Hasan Özgün, “Direnişimizin ilk meyvesi kutlu olsun, hepimize hayırlı olsun” dedi.

“Filistin için sahte gözyaşları dökenlere sesleniyoruz. Özellikle AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’a sesleniyoruz” diyen Özgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Meclis’te odasında ziyaret ettik, söz verdi. Ardından ne köye geldi ne telefonlarımızı açtı. Sizin burada, Dikmece halkına yaptığınızla İsrail’in Gazze’ye yaptıkları arasında ne fark var? Bizi topraklarımızdan, zeytinliklerimizden kopartıp sökmek istiyorsunuz.”

Dikmeceli yurttaşların avukatı Ecevit Alkan ise “Hatay’ın en çok yıkım gören yerleri sonradan imara açılan zeytinlikler ve tarım alanlarıdır. Dikmece’nin en sağlam yerleşim yeri olup olmadığına dair bilgi, belge istedik. Bilirkişi raporları çıktıktan sonra buranın en uygun yer olup olmayacağı anlaşılacaktır. Adaletli bir karar çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

🫒 Direnişimizin 108. gününde yürüyüş sonrası açıklamalar ile bitirdik. Bu daha başlangıç mücadeleye devam!

Ma rıhna nehna hon!#DikmeceyeDokunma #DikmeceDireniyor #DikmeceDirendivekazandı pic.twitter.com/m0oO5VFobA — Dikmece Direniyor (@dikmecedireniyo) November 8, 2023

(VC)