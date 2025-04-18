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Yayın Tarihi: 18 Nisan 2025 16:50
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2025 17:49
3 dk Okuma

Dikmece’de zeytin ağacı kıyımı: “Bizi neden rahat bırakmıyorlar?”

Afet konutu inşaatı için tapulu arazilerinde bulunan onlarca zeytin ağacı sökülen Meryem Olğar, “Elimizde kalan son araziyi de talan ettiler,” dedi.

Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
Görseli Büyüt
Dikmece’de zeytin ağacı kıyımı: “Bizi neden rahat bırakmıyorlar?”

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı olan Dikmece Mahallesi’nde afet konutu yapımı gerekçesiyle onlarca zeytin ağacı iş makineleriyle söküldü.

Arazi sahibi yurttaş, olay yerinde çektiği videoda sökülen zeytin ağaçlarını gösterdi, “Ne istiyorlar zeytin ağaçlarımızdan? Ne istiyorlar bizden? Bizi neden rahat bırakmıyorlar? Neden o pis ellerini üzerimizden çekmiyorlar artık?” diyerek tepki gösterdi.

bianet’in telefonla ulaştığı arazi sahiplerinden Meryem Olğar, arazide yaklaşık 150 zeytin ağacı bulunduğunu ve hepsinin iş makineleriyle söküldüğünü söyledi.

“Tapulu arazimize mahkeme kararı beklenmeden girdiler”

Olğar, yaşananları şöyle anlattı

“Burası bizim tapulu arazimiz. Zeytinliğimiz hâlâ tapuda babamın adına kayıtlı ve biz mahkemeye başvurduk. Kamulaştırmanın iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtık. Davamız devam etmesine rağmen, bizim arazide olmadığımız bir saatte kepçelerle girip bütün ağaçları sökmüşler. Bize, olayı gören akrabalarımız haber verdi. Geldik, işi durdurdular ama polis ve çevik kuvvet çağırdılar. Şu anda onlarla görüşüyoruz.”

“150 ağaç vardı, hepsini sökmüşler”

Arazide yaklaşık 150 zeytin ağacı olduğunu ve hepsinin söküldüğünü belirten Olğar, “Müteahhite dedik ki, burası hâlâ bizim tapulu arazimiz. Girmenize izin vermiyoruz. Tapu bizden düşünce ancak o zaman girebilirsiniz. ‘Valilik kararı var’ diyorlar. Biz de bunu avukatımıza danıştık, gösterilen kararın hukuki geçerliliği yok. Buna rağmen gelip tarlayı talan ettiler,” diye konuştu.

Olğar, daha önce de kendilerine ait altı dönüm arazinin kamulaştırıldığını, şimdi ise ellerindeki son araziye el konulduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Biz altı kardeşiz. Bu tarladan zeytinyağımızı, yeşil zeytinimizi, siyah zeytinimizi karşılıyoruz. Ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Daha önce de altı dönüm tarım arazimize el koymuşlardı. Orada sebze ekiyorduk, o da gitti. Şimdi elimizde kalan tek arazi buydu. Onu da elimizden aldılar.”

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“Yeter artık”

Olğar, inşaatın ‘6. Etap’ olarak geçtiğini belirterek, “Dikmece’de depremzedeler için yeterince konut yapıldı. Buradaki toprakların yüzde 50-60’ı kamulaştırıldı. Yeter artık. Kim için yapıyorlar bu konutları? Herkes toprağına sahip çıksın,” diyerek sözlerini sonlandırdı.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Hatay’da afet konutu yapımı gerekçesiyle tarım arazilerinin betonlaşmasına tepki göstererek, “Tarım arazilerinin, meraların, zeytinliklerin, sulak alanların ve su havzalarının korunması yalnızca bir çevre meselesi değil, aynı zamanda bir millî güvenlik meselesidir,” dedi ve acele kamulaştırma uygulamalarına derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Rant hırsı ve beton ekonomisinin, her gün gıda güvenliğini ve güvencesini tehdit ettiğini belirten Oda, “Tarım arazileri, meralar, zeytinlikler, ormanlar, sulak alanlar ve su havzaları ranta peşkeş çekilmeyecek kadar değerlidir,” ifadelerini kullandı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
hatay 6 Şubat depremleri dikmece acele kamulaştırma
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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