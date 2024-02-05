Dikili'de Can Atalay eylemi: Anayasa'ya sahip çıkmaya çalışıyorum

İzmirli Nezih Gürbüz, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin ertesi günü başlayarak İzmir Dikili meydanında eylem yapıyorlar.

“Sıradan düz yurttaşım” diyen Nezih Gürbüz, “nefes almak için” eylem yaptığını söylüyor.

“Anayasa’nın katledildiğini” belirten Gürbüz, şöyle diyor: “Normal sıradan düz bir yurttaşım; nefes almak için buradayım, Anayasamızın katledildiğini düşünerek; bireysel, kendi başıma, sessiz bir direnişte bulunmak istedim.

“Şerafettin Can Atalay’ın Mecliste vekilliğinin düşürüldüğünün ertesi gününden itibaren ben buradayım. Burada olmaya da devam edeceğim. Ne kadar sürer bilmiyorum, bir süreç te yok. Gelip bir saat bu meydanda Anayasam elimde Anayasama sahip çıkmaya çalışıyorum. Herkesin Anayasamıza sahip çıkmasını bekliyorum. Anayasa yoksa nefes de alamazsınız ekmek de yok, bunu da insanların algılaması gerektiğine inanarak buradayım.”

"Partilerden bağımsız bir şey yapmalıyız"

Gürbüz'ün eylemini gören yurttaşlar, eyleme dahil oluyor. Eline Anayasa'yı alan yurttaşlar, şöyle konuşuyor:

"Dostlarımla dayanışma için buradayım. Aslında zamanında yapılmayan, zamanında karşı koymadığımız kayyumları, Kürt milletvekillerine yapılan baskı ve zulmü es geçtiğimiz için bugün bu duruma geldik. Karşı durduğumuz Anayasa'yı bile savunur hale geldik.

Bir zaman mücadele ettiğimiz Anayasa'yı bugün savunmak zorunda kalıyoruz, bu da acı bir şey aslında. Şeriatın bile konuşulduğu bugünlerde herkes elinden geleni yapmalı diye düşünüyorum. Partilerden bağımsız kendimiz artık bir şeyler yapmalıyız.

Ümmetin parçası olmak istemiyorum. Anayasası olmayan toplumlar ümmettir. Ben vatandaş olmak istiyorum. Onun için buradayım. Anayasa'ya uygun olarak seçilmiş vekilimizin Anayasa'ya aykırı bir şekilde vekilliğinin düşürülmesine karşı durmak için buradayız. Destek için geldim."

(RT)