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Yayın Tarihi: 30 Ocak 2024 09:50
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2024 17:32
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Dikili'de balıkçı teknesi battı: 4 kişi öldü, 1 kişi aranıyor

Dikili Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Cevdet Bekar teknenin ağ kapısının taşa takılması sonucu alabora olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dikili'de balıkçı teknesi battı: 4 kişi öldü, 1 kişi aranıyor
Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan-AA

İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Bir kişi ise aranıyor.

AA'da yer alan habere göre Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, Salihleraltı mevkisi açıklarında, içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesinin battığını belirtti.

Olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin alabora olan teknedeki 5 kişiyi kurtardığını söyleyen Budan, teknedeki Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Budan, bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ise bir cesede daha ulaşıldığını belirtti. 

Bir kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Budan, Dikili Devlet Hastanesine sevk edilenlerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı. 

Budan, "Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayıp Medeni Karaduman'ın cesedine ulaştı. Böylece 4 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış oldu. Kimliğini belirlediğimiz kayıp Gökhan Çakır'ı arama çalışmaları Sahil Güvenlik helikopteri, tekneleri ve dalgıçlarıyla devam ediyor" dedi.

Dikili Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Cevdet Bekar da teknenin ağ kapısının taşa takılması sonucu alabora olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli 71 gündür aranıyor

Öte yandan 19 Kasım 2023'te Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 71 gündür devam ediyor.

Çalışmaya katılan Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, elverişsiz hava şartları nedeniyle denizden arama tarama yapamıyor.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyen batık geminin enkazını kaldırma işlemlerine de havaların düzelmesiyle yeniden başlanması planlanıyor.(AÖ)

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