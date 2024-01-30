Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 kişi öldü, 2 kişi aranıyor

İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. İki kişi ise aranıyor.

AA'da yer alan habere göre Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, Salihleraltı mevkisi açıklarında, içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesinin battığını belirtti.

Olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin alabora olan teknedeki 5 kişiyi kurtardığını söyleyen Budan, teknedeki Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Budan, teknede olduğu belirtilen 2 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İki kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Budan, Dikili Devlet Hastanesine sevk edilenlerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı da internet sitesinden şu bilgileri paylaştı:

"30 Ocak 2024 tarihinde saat 02.03’te, İzmir ili Dikili ilçesi açıklarında içerisinde 10 şahıs bulunan “OĞUZ İRGİT” isimli bir balıkçı teknesinden haber alınamadığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 4 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiştir.

"Görevlendirilen Sahil Güvenlik Unsurları tarafından balıkçı teknesinin battığının tespit edilmesi üzerine başlanan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde balıkçı teknesinde bulunan şahıslardan 5’i sağ ve bilinci açık, 3’ü bilinci kapalı olarak deniz yüzeyinden Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edilmiştir. Bilinci kapalı olarak teslim edilen 3 şahsın ambulansta hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır.

"Kayıp olduğu değerlendirilen 2 şahsı arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli 71 gündür aranıyor

Öte yandan 19 Kasım 2023'te Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 71 gündür devam ediyor.

Çalışmaya katılan Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, elverişsiz hava şartları nedeniyle denizden arama tarama yapamıyor.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyen batık geminin enkazını kaldırma işlemlerine de havaların düzelmesiyle yeniden başlanması planlanıyor.(AÖ)